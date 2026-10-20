CMF sanciona con más de $820 millones a Michael Clark por tomar el control de Azul Azul sin realizar una OPA

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó este martes que aplicó una multa de 20.000 UF, equivalente a más de $820 millones, a Michael Clark Varela por tomar el control de Azul Azul S.A., la sociedad anónima abierta que administra la concesión del Club Universidad de Chile, sin realizar una oferta pública de adquisición de acciones (OPA).

Según la resolución, el 13 de diciembre de 2024 Clark compró a Asesorías e Inversiones Sartor S.A., a través de Inversiones Antumalal Limitada, sociedad de la que es dueño en un 90%, un total de 6.354.981 cuotas del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport. Esas cuotas equivalían al 90,07% del fondo y se pagarían a US$ 0,9 cada una, por un total de US$ 5.719.483. Como Antumalal ya era dueña del 9,93% restante, con la operación pasó a ser dueña del 100% del fondo.

El FIP Tactical Sport es dueño del 63,07% de las acciones serie B de Azul Azul, que adquirió en una OPA en 2021. Para la CMF, la compra de las cuotas le dio a Clark el poder para asegurar la mayoría de los votos en las juntas de accionistas y elegir a la mayoría de los directores de la concesionaria, porque le permitía decidir por sí solo la sustitución de la administradora del fondo.

La memoria anual 2024 de Azul Azul informó que el empresario tenía una participación indirecta de 56,764% en la sociedad.

CMF concluyó que Clark debía realizar una OPA

El artículo 199 de la Ley de Mercado de Valores establece que toda adquisición de acciones de una sociedad anónima abierta, directa o indirecta, que permita tomar su control, debe hacerse a través de una oferta pública de adquisición de acciones.

El objetivo de esa exigencia, según explicó la CMF, es que todos los accionistas puedan vender sus acciones en los mismos términos frente a un cambio de control.

“La omisión de este procedimiento, en cuanto mecanismo de protección de inversionistas, reviste la máxima gravedad, pues la Oferta Pública de Adquisición de Acciones busca que todos los accionistas de una sociedad puedan vender sus acciones en las mismas condiciones”, señaló el Consejo de la CMF en la resolución.

La operación se concretó un día después de que BCI Corredor de Bolsa diera por resuelto un contrato con Asesorías e Inversiones Sartor. En una carta del 12 de diciembre de 2024, citada en la resolución, la corredora acusó que Sartor no había pagado $5.699 millones por una operación simultánea vencida el 4 de diciembre y que en dos ocasiones no concurrió a firmar las garantías acordadas, la primera de ellas una prenda sobre cuotas de Tactical Sport.

La resolución también consigna que, al menos hasta el 15 de mayo de 2025, Clark no había pagado el precio de las cuotas y que no hay evidencia de que haya constituido prenda sobre ellas ni otra garantía por esa obligación.

Clark anunció una OPA y llevó el caso a tribunales

La CMF le advirtió a Clark por la falta de OPA días después de la compra. El 26 de diciembre de 2024 le informó por oficio que había tomado el control indirecto de Azul Azul sin cumplir esa obligación y le instruyó adoptar medidas para subsanar la infracción.

En enero de 2025, el empresario comunicó al regulador que una sociedad bajo su control lanzaría una OPA voluntaria por el 100% de las acciones serie B, a un precio no inferior a $387,97 por acción y dentro del primer cuatrimestre de ese año, aunque dejó constancia de que eso no implicaba reconocer hechos ni responsabilidad.

En paralelo, Clark llevó el caso a tribunales. La CMF rechazó su recurso de reposición en enero de 2025 y, en septiembre de ese año, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó su reclamo de ilegalidad, decisión que apeló ante la Corte Suprema. Además, presentó dos requerimientos de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional, que fueron declarados inadmisibles en febrero y mayo de 2026.

El proceso sancionatorio comenzó con una denuncia de la Dirección General de Supervisión de Conducta de Mercado en enero de 2025. La Unidad de Investigación abrió una investigación en mayo de ese año y formuló cargos el 7 de abril de 2026. El Consejo de la CMF resolvió la sanción en su sesión del 1 de octubre.

Defensa alegó que la ley no exigía OPA por compra de cuotas

En sus descargos, la defensa de Clark sostuvo que el régimen de OPA se aplica a la compra de acciones y no de cuotas de fondos de inversión, y que extenderlo a ese caso era una analogía prohibida en materia sancionatoria.

También argumentó que la obligación era imposible de cumplir, porque la Ley Única de Fondos prohíbe hacer oferta pública de cuotas de fondos privados.

“La CMF coloca a nuestro representado en una encrucijada insalvable. Cumplir implica infringir la ley, no cumplir, ser sancionado”, planteó la defensa.

La defensa invocó además el principio de confianza legítima y argumentó que, en la OPA de 2021, la CMF sostuvo que a un fondo de inversión privado no le eran aplicables las normas de control de la Ley de Mercado de Valores, y que cambiar ese criterio después equivalía a aplicarlo de forma retroactiva.

Para respaldar su posición, acompañó informes en derecho de Carlos Peña y Alejandro Ferreiro, quien sostuvo que los derechos de los minoritarios no se vieron amenazados porque no hubo premio por control.

CMF rechazó los descargos de Michael Clark

La CMF rechazó todos los descargos y precisó que la infracción no consistió en omitir una oferta de cuotas del fondo, sino en no haber realizado una OPA por las acciones de Azul Azul, que podía incluir las del propio fondo.

“Lo que se reprocha al Sr. Clark, es no haber lanzado una OPA por Azul Azul, hipótesis expresamente prevista en la Ley de Mercado de Valores para el caso de una toma de control indirecta de una sociedad anónima abierta, y no una supuesta hipótesis de adquisición de cuotas”, sostuvo el regulador.

Sobre la confianza legítima, la CMF sostuvo que en 2021 tampoco excluyó a los aportantes del fondo como controladores. Asimismo, recordó que en esa ocasión pidió incluir en el prospecto los antecedentes económicos y financieros del aportante mayoritario, una situación que calificó como análoga a la actual. El Consejo también rechazó una medida para considerar la resciliación de la compra de las cuotas, por tratarse de hechos posteriores a la infracción.

Para fijar la multa, la CMF indicó que no fue posible establecer el beneficio económico obtenido, dadas las características de la operación, y que no se acreditó una colaboración especial del investigado. Según sus registros, no existen sanciones previas por infringir la obligación de realizar una OPA.

La resolución consigna, en cambio, una sanción anterior contra Clark. Se trata de la Resolución Exenta N°11.869 de 2025, que le aplicó una multa de 65.000 UF por infracciones a la Ley Única de Fondos, a la Ley de Sociedades Anónimas y a la Ley de Mercado de Valores, junto con una inhabilidad de cinco años para ejercer como director o ejecutivo principal de entidades fiscalizadas. Esa sanción se encuentra en reclamación judicial.

Contra la nueva multa, Clark puede presentar un recurso de reposición ante la CMF dentro de cinco días hábiles o un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago.