“Con el ahorro de los chilenos no se juega”: Alvarado no descarta evaluar responsabilidades de las AFP por las pérdidas del Fondo E

El biministro del Interior y Seguridad Pública y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, defendió la actuación del Ejecutivo frente a las pérdidas registradas en el Fondo E de las AFP y señaló que el Gobierno evaluará acciones si se comprueban incumplimientos normativos por parte de las administradoras.

La autoridad se refirió a si la responsabilidad por el perjuicio recae en el regulador o en las propias AFP y sostuvo que, para el Gobierno, el ahorro de los chilenos destinado a pensiones “es sumamente importante”.

Asimismo, explicó que el superintendente de Pensiones, apenas asumió su cargo, advirtió un problema que se venía generando desde años anteriores e instruyó a las AFP para que redujeran su exposición al riesgo: “El Gobierno ha actuado oportuna y correctamente a través del organismo fiscalizador para proteger el ahorro de los chilenos”.

El biministro agregó que el Congreso definió realizar sesiones especiales para invitar a los actores relacionados con el caso y dijo esperar que en esa instancia “aparezcan las razones, las motivaciones y las responsabilidades” del perjuicio.

Según Alvarado, la alerta oportuna de la Superintendencia permitió que las AFP abandonaran las posiciones de riesgo y que las pérdidas finalmente fueran menores a las que se habrían producido de no mediar esa instrucción.

“Con el ahorro de los chilenos no se juega”

Consultado sobre si las AFP deben evaluar un mecanismo de compensación para los afiliados afectados, especialmente aquellos próximos a jubilar, y sobre si el Ejecutivo se hará parte de alguna acción judicial contra las administradoras por falta al deber fiduciario —como ya han hecho usuarios y parlamentarios—, Alvarado no descartó esa posibilidad ni la confirmó.

“Si en el transcurso de los próximos días nos damos cuenta de que existen responsabilidades por no cumplimiento de normas específicas, obviamente que evaluaremos cómo enfrentar esta situación”, señaló.

El biministro reconoció que la pérdida, aunque menor a la que se habría registrado sin la intervención del regulador, afecta a futuros pensionados que contaban con ese dinero como un ahorro seguro: “Es una pérdida que afecta a futuros pensionados que tenían una plata como segura y que hoy día no la tienen”.

En esa línea, insistió en que el criterio del Gobierno frente al caso seguirá siendo el mismo: “Con el ahorro de los chilenos no se juega y hay que protegerlos y hay que cuidarlos”.