AFP cierran septiembre con más de US$ 10.500 millones en valorizaciones negativas de swaps y el Fondo E lidera las pérdidas

Los fondos de pensiones cerraron septiembre con resultados negativos y el Fondo E, el más conservador del sistema, volvió a ubicarse entre los más golpeados.

Este fondo, considerado más adecuado para personas próximas a pensionarse o que ya están pensionadas, acumula una caída real de 10,39% entre enero y septiembre y de 9,38% en los últimos doce meses.

Solo durante septiembre, el Fondo E registró una rentabilidad real de -4,92%, por debajo del Fondo D, que cayó 4,19%, el C, que retrocedió 3,10%, el B, con -1,23%, y el A, con -0,65%.

Los datos de cartera de inversión de la Superintendencia de Pensiones al 30 de septiembre permiten observar además la posición de los fondos en contratos derivados y quiénes aparecen como sus principales contrapartes.

Pensiones Las AFP cierran septiembre con US$ 10.582 millones en contra en swaps Valorización de los contratos swap de los fondos de pensiones según contraparte y tipo de fondo, al 30 de septiembre de 2026. Las cifras negativas indican contratos que están en contra de los fondos. Tabla 1 El Fondo C lidera en monto y el Fondo E en proporción Valorización total de swaps nacionales y extranjeros, en millones de dólares y como porcentaje del patrimonio de cada fondo. Fondo US$ mill. % fondo Fondo A -1.428,91 -3,09% Fondo B -2.036,34 -3,51% Fondo C -4.130,65 -5,54% Fondo D -1.824,41 -5,07% Fondo E -1.162,34 -5,61% Sistema -10.582,65 -4,49% La barra muestra el peso de los swaps sobre el patrimonio de cada fondo. El Fondo C tiene el mayor monto y el Fondo E, la mayor proporción. Tabla 2 Banco Santander Chile concentra el 57,6% del libro nacional Valorización de los swaps con contrapartes nacionales, en millones de dólares. Contraparte US$ millones Banco Santander Chile -1.649,95 Itaú Chile -715,81 Scotiabank Chile -301,53 Banco de Crédito e Inversiones -88,40 BTG Pactual Chile -70,23 BancoEstado -37,91 Banco de Chile -9,24 Banco Falabella +8,25 Total -2.864,84 Tabla 3 Bank of America, Société Générale y BNP Paribas lideran swaps extranjeros Valorización de los swaps extranjeros de tasas de interés que emplean garantías bilaterales, en millones de dólares. Contraparte US$ millones Bank of America -1.343,38 Société Générale -1.282,95 BNP Paribas -1.156,68 Barclays -952,54 Deutsche Bank -536,70 Morgan Stanley -473,26 Standard Chartered -468,99 Citibank -372,28 Sin emisor identificado -326,82 The Bank of Nova Scotia -294,02 BBVA -209,66 Goldman Sachs -179,72 Crédit Agricole -82,62 Natixis -46,24 JPMorgan Chase -9,15 HSBC -0,13 Total -7.735,14 Fuente: Superintendencia de Pensiones. Elaboración: CNN Chile.

Santander lidera las contrapartes nacionales en swaps

En los contratos swap celebrados con entidades nacionales, Banco Santander aparece como la contraparte individual con la mayor valorización negativa desde la perspectiva de los fondos de pensiones, con aproximadamente US$ 1.649,95 millones.

Le siguen Itaú Chile, con US$ 715,81 millones, Scotiabank Chile, con US$ 301,53 millones, Banco de Crédito e Inversiones, con US$ 88,40 millones, BTG Pactual Chile, con US$ 70,23 millones, BancoEstado, con US$ 37,91 millones, y Banco de Chile, con US$ 9,24 millones.

Banco Falabella es la única contraparte nacional que presenta una valorización agregada favorable para los fondos, por aproximadamente US$ 8,25 millones.

En total, los swaps con contrapartes nacionales registraban al cierre de septiembre una valorización agregada negativa para los fondos de aproximadamente US$ 2.864,84 millones. La posición asociada a Santander representa más de la mitad de ese monto.

¿Qué significa que un swap tenga valorización negativa?

Un swap es un contrato mediante el cual dos partes intercambian flujos asociados a determinadas variables financieras, como tasas de interés o monedas, durante un período determinado.

En los swaps de tasas, por ejemplo, una de las partes puede recibir una tasa fija y pagar una tasa variable, o efectuar la operación inversa. Este tipo de instrumento permite modificar la exposición de una cartera a los movimientos de las tasas sin necesidad de comprar o vender directamente los bonos involucrados.

La cifra publicada por la Superintendencia corresponde a la valorización de los contratos a una fecha determinada. Un valor negativo significa que, desde la perspectiva del fondo, el valor presente del contrato es desfavorable en ese momento.

Eso no equivale necesariamente a una pérdida realizada ni a que la AFP haya desembolsado definitivamente ese monto. La valorización puede cambiar con los movimientos de las tasas, monedas y otras variables de mercado, aunque determinados contratos también pueden requerir movimientos de garantías o colaterales.

Swaps extranjeros superan los US$ 7.700 millones

Los fondos mantienen además contratos swap con entidades extranjeras. En conjunto, estos registraban una valorización negativa de aproximadamente US$ 7.717,81 millones al cierre de septiembre, considerablemente superior a la registrada con contrapartes nacionales.

La principal diferencia está en la concentración. El monto extranjero se distribuye entre múltiples contrapartes, mientras que ninguna de las entidades individualmente identificadas alcanza la valorización negativa agregada que presenta Santander Chile en el mercado local.

Al sumar los contratos nacionales y extranjeros, los swaps de los fondos registraban una valorización agregada negativa de aproximadamente US$ 10.582,65 millones al 30 de septiembre.

Al medir esa cifra respecto del patrimonio de cada fondo, la valorización negativa de los swaps equivale aproximadamente a 5,61% de los activos del Fondo E, 5,54% del Fondo C, 5,07% del Fondo D, 3,51% del Fondo B y 3,09% del Fondo A.

Estas proporciones corresponden únicamente a una relación entre la valorización de los contratos y los activos de los fondos. No representan la pérdida efectiva de cada multifondo ni son equivalentes a los límites regulatorios de exposición a derivados establecidos por la Superintendencia.

Fondo E tiene 86,4% de sus inversiones en Chile

La composición del Fondo E muestra que se trata, por lejos, del multifondo con mayor concentración en instrumentos nacionales. Al cierre de septiembre, 86,4% de sus inversiones estaban en Chile y 13,6% en el extranjero.

La renta fija nacional representaba por sí sola aproximadamente 85,6% del Fondo E, por lo que los movimientos de las tasas de interés locales tienen una incidencia relevante en su cartera. La magnitud de ese efecto depende también de las características y plazos de los instrumentos. Sin embargo, esa distribución de activos no significa que los factores externos hayan tenido una incidencia menor en la rentabilidad de septiembre.

La descomposición publicada por la propia Superintendencia muestra que, de la caída real mensual de 4,92% del Fondo E, los instrumentos nacionales aportaron aproximadamente -1,33 puntos porcentuales, mientras los instrumentos extranjeros incidieron en -3,59 puntos porcentuales.

Dentro de estos últimos, los instrumentos de deuda extranjeros aportaron alrededor de -2,80 puntos porcentuales, mientras la renta variable extranjera explicó otros -0,79 puntos porcentuales.

De esta forma, pese a que la cartera directa del Fondo E está ampliamente concentrada en Chile, durante septiembre el componente extranjero tuvo una incidencia negativa mayor en su rentabilidad que el nacional.

La caída de los bonos cuando suben las tasas

En renta fija existe una relación inversa entre las tasas de interés y el precio de los instrumentos ya emitidos. Cuando las tasas suben, los bonos existentes tienden a perder valor porque los nuevos instrumentos disponibles en el mercado ofrecen rendimientos más altos.

Durante septiembre, el aumento de las tasas de los instrumentos de deuda generó pérdidas de capital en parte de las carteras de los fondos, particularmente en aquellos con una mayor exposición a renta fija.

El efecto que un movimiento de tasas tiene sobre una cartera depende, entre otros elementos, del plazo de los instrumentos y de su sensibilidad a los cambios de tasas.

Mayor valorización negativa extranjera se concentra en swaps de tasas

La composición de los derivados extranjeros entrega otra diferencia relevante. Los swaps extranjeros de tasas de interés con garantías bilaterales presentaban una valorización negativa agregada de aproximadamente US$ 7.735,14 millones.

En cambio, los swaps extranjeros asociados a monedas registraban una valorización positiva para los fondos de aproximadamente US$ 17,33 millones.

En el Fondo E ocurre algo similar. Sus swaps extranjeros de tasas presentaban una valorización de alrededor de -US$ 899,72 millones, mientras los contratos de moneda mostraban aproximadamente US$ 4,09 millones a favor.

La valorización negativa de los swaps extranjeros del Fondo E está, por tanto, concentrada principalmente en los contratos asociados a tasas de interés y no en los contratos de moneda.

Nuevos límites para las operaciones con derivados

La Superintendencia de Pensiones ya había introducido cambios regulatorios para las operaciones con derivados antes del cierre de septiembre.

El 9 de abril de 2026, el organismo emitió la Resolución Exenta N° 549 y la Norma de Carácter General N° 362, incorporando un límite de máxima exposición en derivados calculado a partir de la pérdida estimada de la cartera bajo condiciones de estrés.

El límite fue fijado en 3% para los Fondos A y B, 2,5% para el Fondo C y 2% para los Fondos D y E. La regulación también introdujo una razón de cobertura de liquidez y exigió mecanismos de mitigación del riesgo de contraparte para las nuevas operaciones, mediante acuerdos bilaterales de administración de colaterales o entidades de contraparte central reconocidas.

Las administradoras cuentan con 210 días corridos desde la publicación de la normativa para adecuarse a las nuevas exigencias, período que concluye a comienzos de noviembre.

Ese límite de exposición no debe compararse directamente con el 5,61% obtenido al relacionar la valorización de los swaps del Fondo E con su patrimonio. El indicador regulatorio mide una pérdida potencial bajo un escenario de estrés, mientras las cifras de cartera corresponden a la valorización de los contratos a una fecha determinada.

Al cierre de septiembre, los activos de los fondos de pensiones totalizaban aproximadamente US$ 235.469,75 millones. De ese monto, el Fondo E administraba cerca de US$ 20.700,87 millones, en un año en que acumula la mayor caída real entre los cinco multifondos.