(CNN) – El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, condenó el miércoles como “bestias” a quienes supuestamente decapitaron a los soldados ucranianos que se muestran en dos videos que surgieron en las redes sociales la semana pasada.

Los videos parecen ser de eventos separados: uno de ellos puede haber sido filmado muy recientemente, mientras que el otro, por la cantidad de follaje que se ve en el suelo, parece que fue filmado durante el verano de Ucrania.

El primer video, que se publicó en un canal de redes sociales prorruso el 8 de abril, supuestamente fue filmado por mercenarios rusos del grupo Wagner y parece mostrar los cadáveres decapitados de dos soldados ucranianos tirados en el suelo junto a un vehículo militar destruido. .

En el video se puede escuchar una voz, detrás de la cámara, el sonido aparentemente distorsionado para evitar la identificación del hablante.

“(El vehículo blindado) fue jodido por una mina”, dice la voz, hablando en ruso.

Aparentemente refiriéndose a los cuerpos en el suelo, la voz, riendo, continúa: “Los mataron. Alguien se acercó a ellos. Se acercaron a ellos y les cortaron la cabeza”.

A los soldados muertos también parece que les cortaron las manos.

Las cuentas de las redes sociales rusas dicen que el video fue filmado cerca de Bakhmut en el este de Ucrania, que ha sido el escenario de los combates más feroces de la guerra durante muchos meses, con combatientes de Wagner muy involucrados. CNN no puede confirmar de forma independiente la ubicación del video.

El segundo video, que se publicó en Twitter y está muy borroso, parece haber sido filmado durante el verano debido a la cantidad de vida vegetal en el suelo. Pretende mostrar a un combatiente ruso usando un cuchillo para cortar la cabeza de un soldado ucraniano. Una voz al comienzo del video sugiere que la víctima podría haber estado viva cuando comenzó el ataque.

Zelensky prometió que quienes están detrás de las supuestas atrocidades rendirán cuentas. “Hay algo que nadie en el mundo puede ignorar: con qué facilidad matan estas bestias”, dijo en un mensaje de video.

“No nos vamos a olvidar de nada. Tampoco vamos a perdonar a los asesinos. Habrá responsabilidad legal para todo. La derrota del terror es necesaria”, dijo.

The execution of a Ukrainian captive…

This is a video of Russia as it is. This is a video of 🇷🇺 trying to make just that the new norm.

Everyone must react. Every leader. Don't expect it to be forgotten.

We are not going to forget anything. The defeat of 🇷🇺 terror is necessary. pic.twitter.com/H8Or6HJnYW

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2023