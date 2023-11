(CNN) – El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, invitó a Donald Trump a visitar su país, después de que el expresidente de Estados Unidos afirmara que el próximo año, si gana las elecciones presidenciales, podría poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania en 24 horas.

Zelensky cuestionó la afirmación de Trump en una entrevista con el programa Meet the Press de NBC, que se emitió el domingo, y le invitó a visitar Ucrania para comprobar por sí mismo la magnitud de la invasión rusa.

“Si puede venir aquí, necesitaré 24 minutos -sí, 24 minutos-… para explicarle (al) presidente Trump que no puede gestionar esta guerra. No puede traer la paz por culpa de Putin”, señaló Zelensky.

Luego elogió al presidente Joe Biden por su visita a Ucrania a principios de año, afirmando que “creo que entendió algunos detalles que solo se pueden entender estando aquí. Así que invito al presidente Trump”.

En mayo pasado, Trump afirmó a CNN que la guerra no habría ocurrido si él hubiera sido presidente de EE.UU. cuando comenzó la invasión a gran escala de Rusia, y que podría resolver el conflicto en un día si gana las próximas elecciones.

“Si soy presidente, tendré esa guerra resuelta en un día, 24 horas“, dijo Trump a CNN. “Me reuniré con Putin. Me reuniré con Zelensky. Ambos tienen debilidades y ambos tienen fortalezas. Y en 24 horas esa guerra quedará resuelta”.

Los comentarios de Zelensky se produjeron después de que el máximo comandante de Ucrania advirtiera la semana pasada de que la guerra había entrado en un “punto muerto“, y mientras lucha por mantener el apoyo que tanto le ha costado conseguir en un mundo más enfocado en el conflicto en el Medio Oriente, y con los legisladores estadounidenses divididos acerca de si el país debe seguir financiando el esfuerzo bélico de Ucrania.

El jefe militar ucraniano, el general Valery Zaluzhny, escribió en un largo ensayo para The Economist que “al igual que en la Primera Guerra Mundial, hemos alcanzado el nivel tecnológico que nos ha llevado a un punto muerto”.

Aunque Ucrania ha resistido la invasión a gran escala de Rusia durante más de 20 meses, Zaluzhny escribió que sin un salto tecnológico masivo que rompa el estancamiento, “lo más probable es que no haya un avance profundo”.

Desde que lanzó su contraofensiva a principios de verano, Ucrania apenas ha logrado recuperar una porción de terreno y sus acciones han sido rechazadas por casi 1.000 kilómetros de defensas rusas ampliamente fortificadas. Rusia sigue ocupando casi una quinta parte de Ucrania y en las últimas semanas ha lanzado nuevas ofensivas en el este, en torno a Avdviika y Vuhledar, en Donetsk, y cerca de Kupyansk, en Járkiv.

Zaluzhny afirmó que el conflicto había entrado en “lo que los militares llamamos guerra ‘posicional’ de lucha estática y de desgaste… en contraste con la guerra de ‘maniobra’, que es de movimiento y velocidad”. Advirtió que esto beneficiará a Rusia, porque le dará tiempo para reconstruir su poder militar para nuevos asaltos a Ucrania.

Preguntado por la NBC sobre si aceptaba la caracterización de su general de alto rango, Zelensky dijo que “la situación es difícil”, pero no creía que la guerra hubiera llegado a un “punto muerto”.

“Tenemos la iniciativa en nuestras manos. Puedes imaginarte lo que es una guerra a gran escala o lo que son dos años de guerra a gran escala. Todo el mundo se cansa. Hasta el hierro se cansa. Pero, a pesar de todo, estoy orgulloso de nuestros guerreros y de nuestro pueblo, de que sean fuertes… Nuestro pueblo tiene un fuerte deseo de ganar”, afirmó.

Zelensky también destacó los éxitos militares de Ucrania en el Mar Negro y en Crimea, la península anexionada que es una arteria vital para reabastecer a las tropas rusas en la Ucrania continental. “La flota rusa está siendo destruida por nuestra munición“, dijo Zelensky a la NBC, después de una serie de exitosos ataques ucranianos contra buques de guerra rusos y puertos de Crimea durante el verano.

“No podemos confiar en los terroristas”

Pero convencer a sus aliados de la posibilidad de la victoria es cada vez más difícil para Zelensky, mientras la atención del mundo se dirige hacia la guerra en el Medio Oriente, y en medio de advertencias del Congreso de que la financiación estadounidense para Ucrania podría agotarse pronto.

La Casa Blanca ha dejado claro que la cantidad de dinero de la que dispone Estados Unidos para la ayuda militar a Ucrania se está agotando rápidamente, ya que el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el Senado, siguen en desacuerdo sobre la solicitud del Gobierno de Biden de aprobar más de US$ 100.000 millones en fondos de seguridad nacional. El presidente Biden instó al Congreso a aprobar el proyecto de ley suplementaria, que incluye US$ 61.400 millones para Ucrania y US$ 14.300 millones para Israel, como un “acuerdo global y bipartidista”.

Zelensky sostiene que la lucha de Ucrania contra Rusia redunda en interés de la seguridad nacional de Estados Unidos. Dijo a la NBC que los soldados estadounidenses podrían verse arrastrados a un conflicto europeo más amplio con Rusia si el apoyo de Washington flaquea.

“Si Rusia nos mata a todos, atacará a los países de la OTAN, y ustedes enviarán a sus hijos e hijas. Así será y lo siento, pero entonces el precio será más alto“, dijo Zelensky.

“Tienen que entenderlo, vengan a Ucrania y lo verán. Somos el mismo pueblo. Tenemos los mismos valores“, dijo cuando se le preguntó por qué los legisladores estadounidenses deberían aprobar más ayuda militar a Ucrania.

La reticencia del Congreso a aprobar gastos adicionales para Ucrania se produce en un momento en que varios precandidatos presidenciales republicanos y otros funcionarios occidentales han dicho que Ucrania debe entablar negociaciones de paz con Rusia para poner fin a la guerra.

Zelensky, que desde hace tiempo se opone a la idea de las conversaciones de paz, declaró a la NBC: “No estoy dispuesto a hablar con los terroristas porque su palabra no vale. Es nada. No podemos confiar en los terroristas porque los terroristas siempre vuelven, siempre vuelven”.