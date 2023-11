A través de una publicación en su cuenta de X, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky dio a conocer que se contactó con el mandatario electo de Argentina, Javier Milei.

El líder ucraniano agradeció la “postura clara” del argentino, señalando que es “simplemente un claro apoyo a Ucrania. Esto es bien notado y apreciado por los ucranianos”. Además, comunicó que lo invitó a visitar Ucrania para “enviar una fuerte señal política”.

“Discutimos cómo podemos desarrollar las relaciones entre Ucrania y Argentina, así como los vínculos de Ucrania con otros países latinoamericanos”, dijo.

En el tuit también detalló que informó a Milei sobre los avances en la “implementación de la Fórmula de Paz y subrayé la importancia de la participación de Argentina en nuestros esfuerzos conjuntos de paz”.

I just spoke with Argentina’s President-elect @JMilei to thank him for his clear stance. No balancing between good and evil. Just a clear support for Ukraine. This is well-noticed and appreciated by Ukrainians.

