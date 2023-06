El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se refirió en buenos términos a su par chileno, Gabriel Boric. En diálogo con Radio Futuro, el mandatario ucraniano reconoció el apoyo de este último tras el conflicto que lleva más de 15 meses de extensión.

“Conocemos a su presidente, y creo que tenemos una muy buena relación. Es un joven con ideas progresistas y apoya a Ucrania. Estoy muy agradecido“, señaló.

Asimismo, y consultado por la ausencia de las colectividades oficialistas como el Partido Comunista y el Frente Amplio en la presentación que dio en el Congreso, Zelensky señaló que “América Latina puede elegir, apoyar a quien quiera. Pero cualquier partido, comunista o no, me da igual, nadie puede quitarte tus derechos. Así es que sí, tenemos excelentes relaciones con Chile. Ahora bien, si para su presidente es difícil su postura por los partidos políticos, bueno, siempre me he preguntado en qué creen los partidos”.

“¿Son diferentes sus niños de los nuestros? ¿Les gustaría que un cohete cayera en su casa? Lo dudo mucho. Francamente, no me importa la nación, el color o el partido. Tampoco creo en izquierdas, derechistas o extremos. Son mentiras de los políticos para mantenerse en el poder, porque en el poder influye el dinero”, reflexionó.

“Con el presidente Lula tenemos que hablar”

El presidente ucraniano también se refirió a la postura de algunos países latinoamericanos que han sido más neutrales, como Brasil. En esa línea, Zelensky reconoció haber intentado reunirse con su par, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Quise que nos encontráramos en el G7, alguien dijo que nosotros no habíamos querido, pero eso no es verdad. Con el presidente Lula tenemos que hablar“, manifestó.

En ese sentido, habló sobre la oposición de ese país de crear un tribunal internacional especial para juzgar a militares y/o funcionarios rusos. “El presidente Lula, creo, quiere ser original. Pero hay que responder preguntas simples: ¿Piensa el presidente de Brasil que los asesinos condenados deben ir a la cárcel? El presidente Lula no encontró tiempo para reunirse conmigo, pero tal vez tenga tiempo para responder esto. Y seguro que responderá que los culpables deben ser encarcelados”, dijo.

“Hay miles de personas asesinadas en Ucrania, no estoy dispuesto a decir cuántos, pero son miles y también hay decenas de miles que fueron torturados por los rusos. Lo hicieron siguiendo órdenes, es decir, esto es un asesinato en masa. Quizás el presidente Lula sepa cómo acelerar el proceso para poner entre rejas más rápido a los asesinos del Kremlin, y nosotros estamos a favor de cualquier innovación en la aplicación de la ley”, zanjó.