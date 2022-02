(CNN) – El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha tuiteado que las fuerzas rusas están intentando tomar el control de la planta de energía nuclear de Chernobyl.

“Las fuerzas de ocupación rusas están tratando de apoderarse de Chernobyl. Nuestros defensores están sacrificando sus vidas para que no se repita la tragedia de 1986”, tuiteó Zelensky.

“Esta es una declaración de guerra contra toda Europa”, agregó.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022