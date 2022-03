(CNN) – El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció el martes al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por anunciar la prohibición de las importaciones de petróleo, gas natural y carbón rusos a los Estados Unidos.

“Agradecido por el liderazgo personal de EE.UU. y el presidente Biden al atacar el corazón de la maquinaria de guerra de Putin y prohibir el petróleo, el gas y el carbón del mercado estadounidense”, tuiteó Zelensky.

Thankful for US and @POTUS personal leadership in striking in the heart of Putin’s war machine and banning oil, gas and coal from US market. Encourage other countries and leaders to follow.

