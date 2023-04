(EFE) – El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pidió hoy a la comunidad internacional que haga todo lo posible para evitar que Rusia utilice instalaciones nucleares para hacer “chantaje”, en un mensaje publicado en Twitter con motivo del trigésimo séptimo aniversario del desastre de Chernóbil.

“Hace 37 años, el accidente de la central nuclear de Chernóbil dejó una herida inmensa en todo el mundo”, escribió el jefe del Estado ucraniano en su cuenta de Twitter, y recordó también que el lugar en el que se produjo la catástrofe fue ocupado por los rusos y recuperado por las tropas ucranianas “hace más de un año”.

37 years ago, the Chornobyl NPP accident left a huge scar on the whole world. It’s been more than a year since the liberation of the plant from the invader. We must do everything to prevent the terrorist state from using nuclear power facilities to blackmail 🇺🇦 and the world. pic.twitter.com/q1QNDniXg4

