Un tenso momento se vivió este miércoles en la Cumbre del G20, luego de que el presidente de China, Xi Jinping, encarara al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, por la supuesta filtración de una conversación entre ambos.

“Todo lo que discutimos se filtró al periódico, eso no es apropiado. Y esa no fue la forma en que se llevó a cabo la conversación”, señaló del líder chino en la sesión de clausura del evento que se realizó en Bali, Indonesia.

Lee también: Senadores mexicanos alistan sesión solemne para recibir al presidente Gabriel Boric

Trudeau rápidamente respondió a la acusación. “En Canadá, creemos en el diálogo libre, abierto y franco, y eso es lo que continuaremos teniendo. Seguiremos buscando trabajar juntos de manera constructiva, pero habrá cosas en las que no estaremos de acuerdo”.

“Eso es genial, pero primero creemos las condiciones“, le replicó Xi al primer ministro canadiense. Luego, ambos líderes se dieron un apretón de manos, se despidieron y dejaron el lugar, según se logra apreciar en un registro del momento.

Trudeau habló con Xi este martes y funcionarios canadienses compartieron detalles del encuentro. Entre otras cosas, señalaron que el primer ministro manifestó preocupación por la interferencia china en las elecciones de Canadá, que conversaron de la guerra entre Rusia e Ucrania y de Corea del Norte.

The Cdn Pool cam captured a tough talk between Chinese President Xi & PM Trudeau at the G20 today. In it, Xi express his displeasure that everything discussed yesterday “has been leaked to the paper(s), that’s not appropriate… & that’s not the way the conversation was conducted” pic.twitter.com/Hres3vwf4Q

— Annie Bergeron-Oliver (@AnnieClaireBO) November 16, 2022