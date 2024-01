Natalia Améstica, exmánager del conocido cantante venezolano de rap Canserbero, cambió su versión de los hechos luego de haber confesado en diciembre de 2023 -a través de un video- que ella lo asesinó y también a su pareja, el productor Carlos Molner. Todo ello de la mano de Guillermo, su hermano y principal encubridor.

¿Qué pasó?

Los abogados de Améstica en Chile, Ciro Colombara y Jennifer Alfaro, recibieron una carta de la mujer, en la que relata cómo habrían sucedido realmente los hechos y donde explica que su confesión de diciembre habría sido forzada.

“Tirone (Canserbero) no paraba de llorar, se sentía muy mal, pero no lograba entender qué sucedía, hablamos muchas cosas, pero muchas no tenían lógica, otras sí, pero lo importante es que él no estaba bien”, dijo la mujer, según consignó La Tercera.

El relato continúa diciendo que luego de aquello, ella y su pareja se fueron a dormir, mientras que el artista se quedó durmiendo en otra pieza. “Nos quedamos dormidos hasta que pasadas las 4:00 de la mañana -o casi las 5:00- escuchamos los golpes a la puerta de esos que por poco la tumban, con una voz muy gruesa llamaba a stoperro (Carlos), pegando más fuerte la puerta”.

Según Améstica, cuando salieron de la habitación se dieron cuenta de que el cantante estaba mirándose al espejo y tenía los “ojos rojos y muy tenso”.

La mujer relata que volvió a quedarse dormida después de eso, pero más tarde la despertaron dos gritos, “uno de guerra y otro ahogado, más una seguidilla de golpes muy fuertes unos tras otros. En ese momento al despertar así en mi mente solo se me vino la frase ‘enciérrate aquí’“.

Según dice, fue al baño con un celular y llamó al 911: “Después de los golpes lo que escuché fue unos vidrios romperse”. Fue ahí cuando salió de la pieza, pero no vio a nadie, solo manchas y desorden, asegura.

Améstica llamó a sus vecinos pidiendo ayuda: “Fue ahí cuando me abre la puerta mi vecina del frente y ve a Carlos tirado. Su esposo la aparta y me abre la puerta y yo le gritaba ‘¡atacaron a Carlos!’, y la señora Flor me agarra las manos y me dice, en voz preocupada, ‘mi niña se lanzó alguien’, y yo no entendía hasta que me llevó a su balcón y fue cuando vi a Tirone en el piso”.

“Ese momento mi cabeza explotó, no sabía qué hacer, pedir el teléfono llamar a su mamá, a mi familia, a los que me sabía el número, pero entré en shock y me fui a mi cuarto, tomé a mi perro en mis brazos, pero antes ya me habían dicho oficialmente que Carlos había fallecido”, dicta el relato de la mujer.

¿Qué dijeron los abogados de Améstica?

“Sin perjuicio de que los hermanos Améstica son inocentes del delito de que se les acusa, como ciudadanos chilenos esperamos que el Estado defienda sus derechos frente a una investigación penal en que se está violando gravemente el debido proceso y su derecho a defensa en Venezuela”, explicaron Ciro Colombara y Jennifer Alfaro.