(EFE) – La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso este domingo prohibir el aterrizaje, despegue o paso de cualquier avión ruso en el espacio aéreo de la Unión Europea (UE) y las emisiones de Russia Today y Sputnik en territorio comunitario, así como nuevas sanciones a Bielorrusia por su colaboración en la invasión de Ucrania.

Estas medidas se suman a la paralización de transacciones del Banco Central de Rusia y la exclusión de varios bancos rusos de SWIFT anunciados ayer, así como a la financiación europea a la compra y entrega de armas y equipos militares a Ucrania.

La propuesta de la Comisión tiene que recibir la aprobación del Consejo antes de poder entrar en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la UE.

En una declaración a los medios Von der Leyen explicó que las restricciones en el espacio aéreo se aplicarán a aeronaves de propiedad rusa, registrado en Rusia o controlados por Rusia, esto es, de propiedad, fletado o controlado de otro modo por una persona jurídica o física rusa.

“Estos aviones ya no podrán aterrizar, despegar o sobrevolar el territorio de la UE. Esto se aplicará a cualquier avión. Así que permítanme ser muy clara: nuestro espacio aéreo estará cerrado a todos los aviones rusos y eso incluye los aviones privados de los oligarcas“, afirmó Von der Leyen.

La segunda medida, con la prohibición de las emisiones de Russia Today y Sputnik en la Unión Europea, va dirigida a frenar “la maquinaria mediática del Kremlin” y permitirá, dijo Von der Leyen, que los medios estatales y sus filiales “no puedan difundir sus mentiras para justificar la guerra de Putin y para sembrar la división en nuestra Unión”.

