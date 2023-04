(CNN) – A raíz de la decisión histórica de un jurado de Manhattan de acusar a Donald Trump, el expresidente y algunos otros republicanos, incluido el gobernador de Florida, Ron DeSantis ,y el exsecretario de Estado Mike Pompeo, han invocado al multimillonario liberal George Soros en sus ataques al distrito de Manhattan.

Trump afirmó en un comunicado que el fiscal a cargo de la imputación, Alvin Bragg, fue “elegido a mano y financiado por George Soros“.

Aquí están los hechos

Soros, partidario desde hace mucho tiempo de las campañas demócratas, varias causas liberales y fiscales que favorecen la reforma de la justicia penal, ha sido blanco frecuente de teorías de conspiración antisemitas que pintan al filántropo judío como un titiritero detrás de varios eventos estadounidenses e internacionales. Soros no hizo ninguna contribución directa a la campaña electoral de 2021 de Bragg, y un portavoz de Soros, Michael Vachon, le dijo a CNN la semana pasada que los dos hombres nunca se comunicaron de ninguna manera.

Más bien, la conexión de Soros con Bragg es indirecta: ha sido un importante donante de un Comité de Acción Política liberal (PAC) que apoyó la candidatura de Bragg. Un portavoz del PAC denunció los ataques relacionados con Soros contra Bragg en una entrevista con CNN la semana pasada, llamándolos “antisemitas”, “anti-negros” y una exageración tanto del papel de Soros en la toma de decisiones del PAC como del papel del PAC en La victoria electoral de Bragg.

Donaciones a un PAC que apoyó a Bragg

Bragg se graduó de la Facultad de Derecho de Harvard, exfiscal federal y exfiscal general adjunto del estado de Nueva York. Ganó una primaria demócrata competitiva para fiscal de distrito de Manhattan en 2021, contra un oponente que tenía millones más para gastar , y luego derrotó a un republicano en las elecciones generales .

La exitosa campaña de Bragg fue apoyada por el comité de acción política afiliado a Color of Change, un grupo de defensa sin fines de lucro, cofundado en 2005 por Van Jones, quien luego se convirtió en comentarista de CNN, que promueve la reforma de la justicia penal entre otras causas de justicia racial. El PAC de Color of Change, que ha respaldado a candidatos progresistas a fiscal de distrito en todo el país, gastó un poco más de $500,000 para apoyar a Bragg, dijo a CNN la semana pasada el presidente de Color of Change y portavoz del PAC, Rashad Robinson.

El PAC Color of Change ha recibido una financiación significativa de Soros, quien durante años ha sido un firme defensor de la reforma de la justicia penal y de los candidatos progresistas a fiscal de distrito. Soros fue el mayor donante del PAC en el período 2021-2022, informó PolitiFact .

El portavoz de Soros, Vachon, le dijo a CNN la semana pasada: “Entre 2016 y 2022, George Soros personalmente y Democracy PAC (un PAC al que el Sr. Soros ha contribuido con fondos) han contribuido juntos con aproximadamente $4 millones al PAC de Color of Change, incluido $1 millón en mayo de 2021. Ninguno de esos fondos se destinó a la campaña de Alvin Bragg. George Soros y Alvin Bragg nunca se conocieron en persona ni hablaron por teléfono, correo electrónico, Zoom, etc. No ha habido contacto entre los dos”.

Además de estas donaciones al PAC, CNBC informó que otra organización de Soros, Open Society Policy Center, otorgó a la principal organización sin fines de lucro Color of Change $ 7 millones en 2021. El portavoz de Open Society, Thomas Watson, le dijo a CNN en un correo electrónico la semana pasada que la financiación fue una subvención de cinco años y parte de una inversión anunciada públicamente de $ 220 millones en esfuerzos de justicia racial centrados en organizaciones lideradas por negros; Watson dijo que la subvención fue “en apoyo de las actividades de bienestar social (de Color of Change), y no está destinada a ningún trabajo específico. El acuerdo de subvención estipula, entre otras restricciones, que ningún financiamiento de la OSPC puede utilizarse para actividades políticas o partidistas”.

Como ha señalado PolitiFact, el hijo de Soros, Jonathan Soros, y la esposa de Jonathan, Jennifer Allan Soros, cada uno hizo donaciones de $10,000 a la campaña de Bragg durante las primarias demócratas en abril de 2021. Habían hecho donaciones más pequeñas, por un total de $450, a principios de año.

El presidente de Color of Change dice que los ataques son ‘antisemitas’ y ‘anti-negros’

Robinson dijo que los ataques que sugieren que Bragg es un títere de Soros, debido a las donaciones de George Soros al PAC Color of Change, no solo son “antisemitas” sino también “anti-negros”.

Dijo que el ataque se basa en la idea de que “los negros son tan incapaces de tener sus propias ideas sobre cómo luchar por la justicia” que el PAC liderado por negros no podría haber ideado sus propias estrategias.

Robinson se burló de la idea de que el PAC era el único responsable de la victoria de Bragg; dijo que era “muy importante” pero “uno de muchos factores”.

“Hasta la semana pasada no podíamos lograr que la gente escribiera sobre nuestro PAC… ahora, de repente, elegimos sin ayuda al fiscal de distrito de Manhattan. Pero cuando fue elegido, no obtuve ese crédito”, dijo.

Robinson también dijo que, contrariamente a la noción de que Soros canalizó dinero a Color of Change PAC en un intento de apuntar a Trump, Soros ha estado involucrado en los esfuerzos de reforma de la justicia penal durante décadas, “desde antes de que existiera Color of Change ” . Durante años, Soros ha realizado importantes contribuciones en apoyo de los candidatos progresistas a fiscal de distrito en todo el país.

Robinson dijo que “simplemente se siente como tal alcance”, en este momento histórico sin precedentes para un expresidente, “que ahora una organización negra sin fines de lucro se está convirtiendo en parte de la historia”.

La cifra de $1 millón es exagerada

Trump afirmó la semana pasada que Soros gastó más de un millón de dólares en la campaña de Bragg, pero esa cifra es inexacta.

The Color of Change PAC anunció en mayo de 2021, el mes en que Soros hizo una donación de $1 millón al PAC, que planeaba gastar más de $1 millón en una campaña de gastos independientes en apoyo de la candidatura de Bragg. Pero el PAC detuvo el gasto a favor de Bragg después de escuchar una acusación no corroborada contra Bragg de que no pudo investigar a fondo en ese momento debido a las restricciones legales sobre la comunicación de los PAC con los candidatos, dijo Robinson. Terminó gastando aproximadamente la mitad de lo que había planeado, dijo Robinson, y se quedó con el resto de la donación de Soros para otros usos.

“Soros no nos dio dinero para dárselo a Alvin Bragg. Soros hizo una donación a Color of Change”, dijo Robinson.