Una infección urinaria agravada por problemas cardiológicos de base y una avanzada diabetes habrían gatillado el agravamiento de la salud que finalmente teminó con la vida del expresidente argentino Carlos Menem.

La muerte del ex mandatario también impacta en nuestro país, donde tiene grandes amigos y a uno de sus hijos. Los vínculos de Menem con Chile van mucho más allá del ámbito diplomático.

Además de los importantes acuerdos políticos que se lograron entre nuestro país y Argentina en la época en que fue mandatario, Menem creo fuertes vínculos con Chile, algunos de ellos definitivos.

Lee también: Casos de corrupción y crisis económica: La trayectoria de Carlos Menem, el presidente que marcó los ‘90 en Argentina

Tuvo una bullada relación y un polémico matrimonio con Cecilia Bolocco, con quien además tiene un hijo en común: Máximo Menem.

La Miss Universo en 1987 lamentó la partido de su ex marido, afirmando a tavés de un comunicado que “con profundo pesar hemos recibido la triste noticia del fallecimiento de Carlos Menem, ex presidente de Argentina, gran amigo de Chile y quien fuera mi ex marido y padre de mi único hijo”.

“Pedimos por su eterno descanso y agradezco a Dios y a la Virgen que Máximo haya podido despedirse de su padre en paz y a solas. Gran consuelo para él en estos momentos. Quisiera además de acompañar a mi hijo en su dolor, hacer extensivas mis condolencias al resto de su familia”, agregó.

Lee también: Figuras políticas reaccionan por la muerte de Carlos Menem: Presidente Fernández decretó 3 días de duelo nacional

El matrimonio Menem Bolocco terminó en 2007. Sin embargo, por su hijo Máximo, Chile sería un destino frecuente para el exmandatario. Su última visita ocurrió en noviembre de 2018. Llegó hasta la Clínica Las Condes a visitar a su hijo, luego que fuera intervenido quirúrgicamente por un tumor cerebral.

Pero, además, Carlos Menem hizo aquí buenos amigos. En su periodo como mandatario compartió varios momentos con el senador y ex canciller José Miguel Insulza, quien asegura que fue ese el momento de mejor relación diplomática entre ambos países.

Dicen que no hay términos medios para definir su controversial figura en Argentina y también en Chile. Menem creo nexos históricos, necesarios de repasar para entender por qué su muerte impacta de especial manera en nuestro país.