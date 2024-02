(EFE) – Una grabación que se viralizó en redes en realidad no muestra tanques militares en Texas, Estados Unidos, “listos para el combate”, como afirman numerosos internautas, ya que en realidad el video fue registrado en la región de Antofagasta, en la frontera norte de Chile, y es un evento del Ejército.

Publicaciones en X y Facebook afirman que se han visto “tanques de las Fuerzas de Defensa de Texas“, supuestamente listos para responder “a la posible presencia militar de la Administración Biden en el estado“.

A modo de prueba, los usuarios difunden un video de 15 segundos en el que se ve el movimiento de dos tanques militares, rodeados de vehículos y personas uniformadas en un terreno desértico.

La grabación se comparte en distintos idiomas, además del español, como ruso, árabe, italiano e inglés, en el contexto de las recientes tensiones entre Texas y el gobierno de Joe Biden por las políticas migratorias en la frontera con México.

"⭕️Urgent

Escalation of events in the United States of America

💥Abrams tanks deployed on #Texas borders amid heightened tensions between the state administration of Texas and the central administration. #TexasStandoff 🇺🇸" pic.twitter.com/5sTnTihcMb

— SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) January 29, 2024