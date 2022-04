El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, volvió a la Casa Blanca para conmemorar los 12 años del “Obamacare”, la ley del cuidado de salud a bajo costo.

En primera instancia, el ex mandatario lanzó una broma al actual líder de Estados Unidos: “Vicepresidente Biden… eso fue una broma. Todo estaba preparado”, dijo, recordando que Biden fue su vicepresidente y mano derecha durante su mandato.

Posteriormente, se viralizó un video en el que Joe Biden se ve completamente solo mientras toda la atención estaba puesta en Obama.

El hecho no pasó desapercibido, sobre todo porque Biden se da vuelta a ver cómo todas las personas querían hablar con el ex mandatario mientras él estaba solo.

Por lo mismo, usuarios de redes sociales viralizaron el momento. Mira aquí algunas reacciones:

Literally no one wants to talk to Joe Biden pic.twitter.com/ApZ2saHt71

— RNC Research (@RNCResearch) April 5, 2022