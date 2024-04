El reciente terremoto que sacudió Taiwán dejó a su paso una serie de impactantes escenas en las calles de las ciudades afectadas.

El movimiento telúrico, que según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) fue de magnitud de 7,4 también provocó alertas de tsunami en Japón, Filipinas y Taiwán.

En la localidad de Hualien, se han reportado edificios colapsados y deslizamientos de tierra, según los informes proporcionados por los residentes y los registros oficiales.

Los efectos del temblor también se han sentido en otras ciudades y lugares costeros de Asia.

This video from a webcam facing the Taipei skyline shows the moment of a preliminary 7.5 magnitude earthquake in Taiwan just moments ago. pic.twitter.com/AQQ018DzBa

— Antonio Maffei (@AGMaffei) April 3, 2024