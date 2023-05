Un complejo momento se vivió en la Asamblea de la Organización de Cooperación Económica del Mar Negro (BSEC), realizada en Turquía, luego de que representantes de las delegaciones de Ucrania y Rusia se pelearan a golpes.

La pelea comenzó luego de que el delegado ruso le arrebatara una bandera al diputado ucraniano Oleksandr Marikovsky. El parlamentario exhibía el elemento detrás de otra delegada rusa, Olga Timofeeva, mientras esta realizaba una entrevista.

Las imágenes muestran a Marikovsky empujando y golpeando al delegado ruso, llamado Valery Stavitsky, mientras intentaba recuperar la bandera. En el registro también se ve a otras personas tratando de separarlos.

Fue el mismo diputado ucraniano quien compartió el video de la pelea a través de redes sociales. “¡Las patas fuera de nuestra bandera, las patas fuera de Ucrania, ruso bastardo!”, escribió en la publicación.

Más temprano durante esa jornada, algunos delegados ucranianos se pelearon con agentes de seguridad luego de intentar realizar una manifestación en momentos en que la delegada Timofeeva se dirigía a la asamblea.

A scuffle broke out between Ukrainian and Russian delegates at a meeting of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC) in Türkiye’s capital Ankara

Tensions boiled over after Ukrainians interrupted a Russian official’s speech👇 pic.twitter.com/AzZiQi2B6L

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 4, 2023