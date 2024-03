(CNN) – El puente Francis Scott Key en Baltimore se derrumbó la madrugada de este martes después de ser golpeado por un gran barco, en Estados Unidos.

Los equipos de rescate están buscando al menos a siete personas en el río Patapsco después de que varios vehículos cayeran al agua, dijo a AP un portavoz del Departamento de Bomberos de la ciudad de Baltimore.

Las agencias locales recibieron llamadas al 911 alrededor de la 1:30 am hora del este de Estados Unidos, informando que un barco, que viajaba desde Baltimore, había chocado contra una columna en el puente, dijo a AP Kevin Cartwright, director de comunicaciones del Departamento de Bomberos de Baltimore.

“Esta es una emergencia extrema“, dijo.

“Nuestro enfoque en este momento es tratar de rescatar y recuperar a estas personas”, dijo Cartwright al medio. El funcionario calificó el colapso como un “evento en desarrollo con víctimas masivas”.

Cartwright dijo que parece que hay “algo de carga o retenedores colgando del puente”, lo que hace que las condiciones sean inseguras e inestables para los socorristas que operan con cautela.

La Autoridad de Transporte de Maryland (MTA) dice que todo el tráfico está siendo desviado.

El alcalde de Baltimore, Brandon M. Scott, está “consciente del incidente en Key Bridge y se encuentra en camino hacia él [puente]”, publicó este martes en la red social X. “He estado en contacto con @BaltimoreFire Chief Wallace, @GovWesMoore @JohnnyOJr y @AACoExec. El personal de emergencia está en el lugar y se están realizando esfuerzos“, dice la publicación.

I'm aware of and en route to the incident at the Key Bridge. I have been in contact with @BaltimoreFire Chief Wallace, @GovWesMoore @JohnnyOJr, and @AACoExec. Emergency personnel are on scene, and efforts are underway.

— Brandon M. Scott (@MayorBMScott) March 26, 2024