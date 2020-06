Un impactante video se vitalizó en las redes sociales durante este viernes. En medio de las protestas por la muerte de George Floyd, dos oficiales de Nueva York fueron suspendidos por empujar violentamente a un adulto mayor.

El incidente ocurrió en la ciudad de Buffalo, mientras los manifestantes protestaban contra la brutalidad policial.

En el registro, se puede ver a una columna de uniformados avanzando por la calle cuando ya se había iniciado el toque de queda. Un hombre de 75 años se acercó, momento en el que los uniformados lo empujaron, provocando que cayera al suelo.

El hombre se golpeó la cabeza contra el piso y comenzó a sangrar .

Un manifestante en el lugar intentó ayudarlo, pero los policías se lo impidieron.

El alcalde de la ciudad, Byron Brown, emitió un comunicado en el que informa que ambos agentes fueron suspendidos sin salario y anunció la apertura inmediata de una investigación sobre el caso.

Además de condenar el hecho, la autoridad aseguró que la víctima se encuentra estable, pero en condición grave.

El registro muestra cómo uno de ellos pretendía detenerse a asistirlo, mientras otro lo detiene.

WARNING: GRAPHIC CONTENT Video shows two police officers in Buffalo, New York, shoving a 75-year-old man to the ground. The sound of a crack is heard and blood trickles from the man’s head https://t.co/JOGKvPOjoD pic.twitter.com/TBqs4gelmi

— Reuters (@Reuters) June 5, 2020