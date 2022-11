(CNN) – La misión Artemis I tomó vuelo en las primeras horas de este miércoles después de meses de anticipación. El evento histórico dio inicio a un viaje que enviará una nave espacial sin tripulación alrededor de la Luna, allanando el camino para que la NASA regrese a los astronautas a la superficie lunar por primera vez en medio siglo.

El imponente cohete Space Launch System (Sistema de Lanzamiento Espacial, o SLS) de 322 pies de altura (98 metros de altura) encendió sus motores la madrugada de este miércoles en Miami (Estados Unidos). Emitió hasta 9 millones de libras (4,1 millones de kilogramos) de empuje para salir de la plataforma de lanzamiento en Florida y elevarse en el aire, surcando vibrantemente el cielo nocturno.

Sobre el cohete se encuentra la nave espacial Orion, una cápsula con forma de caramelo que se separó después de llegar al espacio. Orion está diseñado para transportar humanos, pero sus pasajeros para esta misión de prueba son de la variedad inanimada, incluidos algunos maniquíes que recopilan datos vitales para ayudar a futuras tripulaciones en vivo.

The @NASA_SLS rocket has reached main engine cutoff, or MECO, in the mission timeline. The RS-25 engines have powered off and the core stage has separated. @NASA_Orion is now in orbit. pic.twitter.com/OlnxhFAlET

— NASA (@NASA) November 16, 2022