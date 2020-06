Varias casas fueron arrastradas al mar luego de un poderoso deslizamiento de tierra en el municipio de Alta, al norte de Noruega, el miércoles.

Anders Bjordal, un ingeniero noruego de la Dirección de Recursos Hídricos y Energía, le dijo a CNN que vio que había habido un “gran deslizamiento de tierra” después de ser llamado a la escena a las 4 p.m. del miércoles para dar orientación a la policía y al equipo de rescate.

El deslizamiento tenía 650 metros de ancho y 150 metros de profundidad, destruyó ocho edificios, incluidas cuatro cabañas que funcionan como residencias de fin de semana, agregó Bjordal.

Nadie resultó herido y todas las personas fueron evacuadas de los edificios, dijo.

Bjordal dijo que los deslizamientos de tierra de esta escala “rara vez ocurren en Noruega, tal vez cada uno o dos años”.

“Aquí en Alta nunca había habido uno tan grande”, dijo.

Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m

— Jan Fredrik Drabløs (@JanFredrikD) June 3, 2020