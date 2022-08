(CNN) —Vanessa Bryant, viuda de la leyenda de la NBA Kobe Bryant, se derrumbó en ocasiones el viernes cuando testificó que experimenta ataques de pánico y ansiedad ante la posibilidad de ver fotos del accidente de helicóptero de 2020 que mató a su esposo, a su hija adolescente y a otras siete personas.

En el estrado de los testigos en su demanda federal contra el condado de Los Ángeles, Vanessa Bryant recordó estar en casa con su familia, amamantando a su hija Capri, de 7 meses, cuando se enteró de un informe de Los Ángeles Times sobre los agentes del alguacil del condado que compartían las fotos gráficas.

“Solo recuerdo que no quería reaccionar porque las chicas estaban en la habitación”, testificó, alzando la voz por la emoción. “Dije: no puedo hacer esto… Y salí corriendo de la casa y corrí hacia un lado de la casa para que las chicas no pudieran verme. Quería correr… calle abajo y gritar. No puedo escapar de mi cuerpo. No puedo escapar de lo que siento”.

Junto con Chris Chester, cuya esposa e hija también murieron en el accidente, Bryant presentó una demanda civil federal alegando que el condado de Los Ángeles invadió su privacidad e infligió angustia emocional al no contener adecuadamente la difusión de las fotos que, según el testimonio de un testigo, muestran que no solo restos de helicópteros, pero los cuerpos destrozados de las víctimas.

Bryant admitió estar nerviosa en el estrado y lloró al hablar de su difunta hija Gianna. Tuvo que recomponerse cuando describió el día que tardó en encontrar el cuerpo de Gianna entre los escombros. Sollozó al recordar haber visto un sitio web seguro de la NTSB para identificar la ropa y otros artículos personales de las víctimas.

Bryant relató su interacción después del accidente con el alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, quien le informó que su esposo y su hija habían muerto. A veces se derrumbaba al recordar los hechos.

“Lo siento, señora Bryant. ¿Hay algo que pueda hacer por usted?” Bryant recordó que Villanueva preguntó. “Si no puede traer a mis bebés de regreso, entonces asegure el área. Me preocupan los paparazzi”, recordó haberle dicho.

El alguacil le aseguró que lo haría, pero permaneció en la escena, dijo Bryant. Ella lo instó a irse y manejar su solicitud de inmediato. Según Bryant, Villanueva salió y regresó, diciéndole que había asegurado una restricción de vuelo temporal sobre el área a través de la Administración Federal de Aviación.

Bryant testificó que tuvo que eliminar los comentarios de su cuenta de Instagram después de que se distribuyeron las imágenes. Su abogado, Luis Li, mostró un comentario que le enviaron poco después de que se publicara la historia de LA Times.

“Voy a filtrar el cuerpo de Kobe”, decía el mensaje, que incluía emojis de helicópteros y fuego.

El alguacil testifica que ideó un “trato” para asegurarse de que se borraran las fotos

Durante el contrainterrogatorio, la defensa buscó demostrar que Bryant tenía otras fuentes de estrés más allá de la controversia de la foto, incluida una demanda presentada contra ella por su madre. Bryant testificó que su madre “pensó que tenía derecho al dinero”.

La abogada defensora Mira Hashmall le dijo a Bryant que su madre “la acusó de fraude… abuso de ancianos, eso debe haber sido estresante”. “Definitivamente fue doloroso”, dijo Bryant, y agregó que ella también se sintió traicionada.

“Estoy seguro de que fue estresante”, preguntó Hashmall.

“Sí, no fue fácil”, respondió Bryant, y agregó que la demanda se resolvió y no causó el tipo de miedo duradero que ella tiene de que aparezcan las fotos de la escena del accidente. “Eso fue un estrés en ese momento, pero mi madre me dio a luz. Ella me crió. Y como dije, se resolvió”, dijo Bryant sobre la demanda.

La defensa presionó a Bryant sobre si su objetivo era que las fotos nunca se vieran, lo que el condado de Los Ángeles afirma que sus acciones lograron. “Hubiera querido que alguien recuperara todas las fotografías e investigara” quién compartió qué, dijo Bryant.

El primer testigo de la defensa, el alguacil Villanueva, testificó sobre la necesidad de diligencia en el manejo de las fotos filtradas. Dijo que abrir una investigación formal invocaría las reglas legales del sindicato que podrían involucrar abogados y demoras y permitiría más oportunidades para que las fotos se difundan.

Los abogados de los demandantes trataron de demostrar que el manejo del episodio impidió que asuntos internos realizaran una investigación posterior sobre las supuestas irregularidades.

Bryant había testificado anteriormente que vive con miedo porque una investigación formal no pudo confirmar que todas las fotos del lugar del accidente fueran contabilizadas y destruidas.