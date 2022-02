En la jornada de este lunes, el presidente ruso, Vladímir Putin, se refirió a situación de las regiones de Donetsk y Lugansk, ambos republicas separatistas de Donbás, este de Ucrania.

En su discurso, Putin aseveró que para Rusia, Ucrania “no es simplemente un país vecino” y destacó las relaciones personales e históricas de ambos países. Asimismo, afirmó que el territorio ucraniano fue creado por las políticas de los bolcheviques. Además, aseguró que los principios de libre confederación de la URSS fueron un “error”.

Sin embargo, estas palabras no fueron bien recibidas por el resto de Europa, donde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sostuvo que esto era una violación a la ley internacional.

“El reconocimiento de los dos territorios separatistas en Ucrania es una flagrante violación del derecho internacional, la integridad territorial de Ucrania y los acuerdos de Minsk”, aseguró.

A su vez, anticipó que la Unión Europea trabajará de forma unida para entregarle su apoyo a Ucrania en este momento.

“La UE y sus socios reaccionarán con unidad, firmeza y determinación en solidaridad con Ucrania”, agregó.

