(CNN) —Rodd Gray se mudó a Eureka Springs para descansar.

Gray lo había hecho todo, o casi, en sus más de 60 años: el veterano militar ha sido peluquero, programador informático, galardonado defensor del sida y drag queen (actuó como Patti Le Plae Safe, una Miss Ganador de América Gay ). Cuando un tornado azotó Dallas y destruyó su antiguo lugar de trabajo, seguido poco después por la llegada del COVID-19, el tejano estaba listo para cambiar el bullicio por un poco de tranquilidad en la ciudad de Arkansas de 2000 habitantes.

Pero cuando llegó en enero del año pasado, el retiro no se dio. Gray se enamoró rápidamente de los lugareños, incluso reviviendo el acto de Ms. Le Plae Safe para conciertos de caridad. Ahora trabaja en la recepción de un motel convertido en resort amigable para LGBTQ, el Wanderoo Lodge, propiedad de una pareja gay que recientemente se estableció en Eureka.

El único problema de mudarse a Eureka Springs, dijo Gray, es que no llegó antes.





No tiene el legado de San Francisco. No atrae a las multitudes de verano de Provincetown, Massachusetts, y su escenario de actuación no rivaliza con el de Orlando u otras metrópolis. Pero Eureka Springs se ha convertido en el oasis LGBTQ de Bible Belt. Es un pequeño pueblo tranquilo pero vibrante donde conoces a tus vecinos y te sientes cómodo siendo tú mismo, dicen sus residentes. “Ni siquiera las calles son rectas” en Eureka, dice un dicho.

CNN habló con varios residentes de Eureka Springs, desde los recién llegados hasta los habitantes establecidos desde hace mucho tiempo, sobre por qué vinieron a la ciudad, por qué es tan única y por qué, en la mayoría de los casos, nunca quieren irse.

Una historia LGBTQ abreviada de Eureka Springs

Eureka Springs es una ciudad de contrastes: las escaleras pintadas con arcoíris se apilan entre edificios victorianos restaurados, donde encontrará banderas del Orgullo tan abundantemente como encontraría banderas confederadas fuera de la ciudad. Una estatua de Jesús de casi 21 metros de altura contempla un lugar que alguna vez se llamó el “pequeño pueblo más gay de Estados Unidos”.

Aunque fue el primer hogar de miembros de la tribu Osage antes de que fueran expulsados ​​por la fuerza del área, Eureka ha sido un “anfitrión cálido y acogedor para personas de todas las clases, orígenes, razas y géneros” desde su fundación en el siglo XIX dijo Jeff Danos, director de operaciones del Museo Histórico de Eureka Springs. Entre los artefactos del museo hay fotos antiguas de una pareja gay tomados de la mano y una mujer vestida con ropa de hombre, señaló.

Comenzó como una ciudad balneario victoriana, donde los ricos podían recuperarse en los manantiales curativos de Ozark. Ahora, es un lugar donde la gente queer y los cristianos conservadores coexisten con pocos conflictos, dijo Danos, una reputación de la que sus residentes se enorgullecen y mencionan con frecuencia.

No fue hasta las décadas de 1960 y 1970, dijo Danos, que Eureka Springs pulió su reputación como un espacio seguro para la comunidad LGBTQ. La ciudad se convirtió en un centro de contracultura para creativos y hippies, ganándose el apodo de “el lugar donde encajan los inadaptados”.

“También fue durante este tiempo que la comunidad LGBT comenzó a florecer públicamente aquí, tanto cultural como comercialmente”, dijo Danos a CNN.

Los hombres y mujeres homosexuales comenzaron a dirigir negocios lucrativos: el estudio Spring Street Pottery de Gary Eagen sigue en pie. Otros negocios incluyeron el café de comida saludable de Dick Turner y la tienda de tejido de alfombras de Bobby Wisdom y Warren Walker.

John Rankine y su socio, Bill King, comenzaron un periódico dirigido por ciudadanos con Mary Pat Boian, quien también dirigía una editorial de libros. Susan Storch, una fotógrafa profesional de Nueva York, abrió lo que Danos dijo que podría haber sido el primer estudio fotográfico “antiguo” en los EE. UU. Pronto, las parejas homosexuales y heterosexuales se vestían como travesti como sensuales artistas de salón o machos vaqueros, poses que eran “felizmente fomentadas y comunes”, dijo Danos.

El nativo de Arkansan y el artista visual Zeek Taylor se mudaron a Eureka hace casi cuatro décadas, en gran parte debido a su reputación como un destino artístico estimulante y un “oasis liberal” que afirma LGBTQ, le dijo a CNN. Desde entonces, ha ayudado a organizar una caminata de arte popular con vecinos que son más como una familia. “Hay un gran sentido de comunidad y apoyo entre todos los tipos de personas que viven aquí”, dijo.

Los negocios propiedad de LGBTQ llenan Eureka Springs hoy

Los días más maravillosos de Gary Eagens y Susan Storches de Eureka Springs prepararon el camino para una nueva clase de dueños de negocios LGBTQ en la ciudad. Hoy en día, los Eurekans queer y trans manejan todo, desde sus aclamados bares hasta sus cafeterías y sus restaurantes y alojamiento.

Muchos de estos dueños de negocios, como David y Ethan Avanzino, son nuevos conversos al estilo de vida Eureka. La pareja, originaria del área de Dallas, visitó Eureka por primera vez en 2018 para uno de sus famosos Diversity Weekends, un evento del Orgullo que se lleva a cabo tres veces al año. Ese viaje condujo a varios más, hasta que finalmente cedieron y compraron una cabaña, justo antes del comienzo de la pandemia. ¿Qué mejor lugar, pensaron, para pasar los días más locos de sus vidas que un pequeño pueblo alegre?

Los Avanzino decidieron probar algo nuevo ya que estaban en ello. A pesar de no tener experiencia en la gestión de un albergue, bar o restaurante, compraron el Wanderoo Lodge local, un antiguo motel.

Ahora, ese albergue se ha convertido en el “porche delantero” de Eureka, dijo Ethan Avanzino. Es donde los motociclistas vestidos de cuero y los artistas drag que no están de servicio pueden mezclarse en el bar y comer en el restaurante, y donde las familias LGBTQ pueden refrescarse para unas vacaciones de verano seguras.

“Nuestra bandera progresista del Orgullo afuera del albergue siempre ha servido como un hermoso filtro”, dijo. “Las personas que ven esa bandera, si no son aliados, simplemente no entran a nuestro bar”.

Belén Arriola, que dirige nuJava Coffee Company y Just Bee Coffee Bar, se decidió por el negocio del café antes de decidirse por Eureka. Pero quería ser dueña de un negocio en el que pudiera marcar una diferencia real a nivel local (obtiene café de fincas enfocadas en la conservación dirigidas por mujeres) y quería que estuviera en una ciudad dispuesta a apoyar a una persona de color LGBTQ. Encontró eso y más cuando vino a Eureka, dijo.

“Eureka Springs parece tener algo que llama a la gente aquí”, dijo. “Para mí, fue café y amigos. Cuando llegué, sentí que Eureka Springs me atraía y me decía: ‘Tú perteneces aquí'”.

Como mujer de color queer, tuvo que considerar seriamente su seguridad cuando se mudó a un pequeño pueblo de Arkansas. Un ávido excursionista y corredor, Arriola está afuera con frecuencia, a menudo solo. Decidió hacer de Eureka Springs su hogar debido a sus amigos en el área.

“Ser una minoría y verse diferente, sobresalir, a veces no es un sentimiento fácil de sacudir”, dijo. Pero en Eureka, “sé que estoy tan seguro como podría estar viviendo en cualquier otro lugar del país”.

Eureka Springs tiene una historia de convivencia

Hay un contraste discordante en Eureka entre su próspera comunidad LGBTQ y el legado cristiano conservador. Es el sitio de la Gran Pasión, una recreación elaborada en vivo de los últimos días de Jesús como se relata en la Biblia, y la estatua de Jesús antes mencionada, con los brazos extendidos, erigida hace décadas por un antisemita declarado. (Los dos lados aparentemente opuestos de la ciudad se exploran en el documental de 2018 ” The Gospel of Eureka “, que yuxtapone la escena de la crucifixión de la obra con un montaje de drag queens sincronizando los labios con música gospel).

Pero es una división que sus residentes en su mayoría han podido salvar con amabilidad, dijo David Avanzino, quien habla con cariño de un habitual de Wanderoo, “el típico hombre de Ozark”, que una vez le dijo a Avanzino que nunca antes había conocido a hombres homosexuales. Ahora, dijo Avanzino, el hombre se ha convertido en un amigo, alguien que no duda en acercarlo a él en la pista de baile.

“Aquí tienes la extrema izquierda y la extrema derecha y, por supuesto, el medio, y por alguna razón, todo funciona”, dijo David Avanzino. “Todos se llevan bien”.

El espíritu de “coexistencia” de Eureka Springs es una leyenda: The New York Times escribió sobre ello en 1972, cuando el líder cristiano antisemita Gerald LK Smith abrió su fiesta de cumpleaños para toda la gente del pueblo, incluidos los “pelolargos” (léase: hippies), y más tarde les agradeció su asistencia.

En el mismo artículo, Gary Eagen de Spring Street Pottery dijo que aunque la figura de Jesús de Smith “parece un cartón de leche con cabeza y brazos”, Smith tenía tanto derecho a su porción de Eureka como Eagen.

“Si voy a ser libre en esta ciudad, ciertamente él tiene que ser libre”, dijo Eagen al Times.

El pueblo no carece de conflicto

A pesar de toda la charla sobre la magia del pueblo que disuelve credos contradictorios, Eureka no es una utopía, dijo Blake Lasater. En cambio, lo compara con la “isla de los juguetes inadaptados”, una comunidad de “personas rotas” que emigraron allí en busca de “esperanza y curación”.

“Vienes a Eureka porque no encajas en ningún otro lugar”, dijo el pastor y ex capellán militar. “Siempre puedes encontrar un lugar al que pertenecer aquí”.

Se mudó a la ciudad hace ocho años, cuando la Primera Iglesia Metodista Unida de la ciudad decidió que quería convertirse en una “congregación abierta y reconciliadora”, lo que significa que recibiría a los fieles LGBTQ sin condiciones. Lasater fue elegido para liderar la congregación de Eureka mientras navegaba por un terreno desconocido.

Algunas iglesias en Eureka no estuvieron de acuerdo con la política general de Lasater de aceptar a sus feligreses LGBTQ. La alianza ministerial local prohibió a la iglesia marchar en un desfile de Pascua de 2015 porque había traído una pancarta que decía “Jesús ama a todos”, dijo Lasater.

A veces, el pequeño contingente de residentes anti-LGBTQ es especialmente vocal, dijo Lasater. Recordó un evento anterior del fin de semana de la diversidad durante el cual un grupo de hombres protestó ruidosamente por los procedimientos. Lasater inició una conversación con uno de los hombres y los dos hablaron sobre sus antecedentes militares, sus creencias opuestas y su humanidad. Los hombres nunca regresaron a otro evento de Diversidad, dijo Lasater.

Ha habido otros estallidos entre los conservadores de Eurekan y sus vecinos liberales: en 2015, la ciudad aprobó una ordenanza que prohibía la discriminación basada en la identidad de género o la orientación sexual de los residentes y visitantes en áreas como el empleo y la vivienda. Era entonces la ley más amplia en todo el estado, informó Arkansas Democrat Gazette en ese momento, pero inspiró un enérgico desacuerdo entre los residentes y sollozos de alivio cuando se confirmó la ordenanza.

Sin embargo, ni siquiera el movimiento actual para hacer retroceder los derechos LGBTQ en todo el país ha cambiado significativamente el énfasis de Eureka en la coexistencia, dijeron los residentes. En todo caso, dijo Taylor, solo ha hecho que sus residentes queer y trans estén más decididos a mantener a Eureka tan seguro y acogedor como es.

Ethan Avanzino dijo que sigue comprometido con hacer de Wanderoo un espacio seguro para las personas LGBTQ, una necesidad que se dio cuenta cuando se declaró trans hace años. Cuando vivía en Texas era hipervisible, se presentaba ante los legisladores estatales para defender a las personas trans y hacía presentaciones sobre lo que significa ser trans. Esos esfuerzos fueron importantes, dijo, pero se sintieron impersonales.

Menos de dos años después de que los Avanzino abrieran el Wanderoo Lodge, una joven trans y su familia extensa, cuyo apoyo al adolescente varió, visitaron el restaurante del albergue. Ethan se presentó. Ser capaz de mostrarle al padre del niño cómo se ve un exitoso propietario de un negocio trans casado ha sido más significativo que su activismo en Texas, dijo. La pequeñez de Eureka significa que es posible ver a una persona cambiar fundamentalmente ante tus ojos.

“Sé que no es el único que ha sentido el impacto de ver a personas LGBTQ visibles como compañeros propietarios de negocios”, dijo Ethan Avanzino.

Por qué es importante Eureka Springs

Todos en Eureka tienen un recuerdo favorito, una historia que les recuerda por qué construyeron sus vidas allí y por qué nunca quieren irse.

Aquí está Zeek Taylor.

En estos días, Taylor dijo que ni siquiera “piensa en ser gay porque parece muy normal aquí como pareja salir con parejas heterosexuales”. Pero durante la mayor parte de su tiempo en Eureka, no pudo casarse legalmente con su ahora esposo.

En mayo de 2014, tuvo su oportunidad cuando un juez anuló una prohibición estatal de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Aún así, pocos funcionarios judiciales en Arkansas, si es que había alguno, estaban dispuestos a otorgar licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo. Semanas más tarde, se corrió la voz de que un empleado de Eureka lo haría.

Así que Taylor le pidió a Dick, su pareja durante más de 40 años, que se casara con él. Dick estuvo de acuerdo, y los dos soñaron con una boda en el patio trasero con la asistencia de sus queridos amigos. La pareja hizo fila en el juzgado del país temprano una mañana, junto con algunas parejas de lesbianas, para obtener su ansiada licencia de matrimonio.

Fue un proceso prolongado: Taylor dijo que el funcionario del condado de turno se negó a emitir licencias de matrimonio a las parejas al principio, y los que estaban en la fila fueron amenazados con arrestarlos por negarse a abandonar el juzgado. Pero finalmente, ese mismo día, otro empleado intervino y emitió a Taylor y a su amor de mucho tiempo una licencia de matrimonio. Un amigo y exalcalde también estaba en el juzgado, y se casó con la pareja en el acto: se convirtieron en la primera pareja homosexual masculina en casarse legalmente en Arkansas.

No fue el día que los dos habían imaginado: tuvo lugar dentro de los fríos pasillos de un edificio del condado, por ejemplo, en lugar de la vibrante vegetación de su hogar, que durante años había recibido a amigos y visitantes en la ciudad que tanto amaba, pero de todos modos fue perfecto, dijo Taylor, la afirmación final de Eureka de que los amaba a él y a Dick.

“No hubiera cambiado el día de mi boda por nada del mundo”, dijo. “Hicimos historia. Hicimos una declaración”.

Eureka Springs es el hogar

Gray, el peluquero-programador-veterano-drag queen convertido en recepcionista y voluntario, está más ocupado que nunca en Dallas y también más feliz. Hacer amigos en la ciudad es “la cosa más fácil del mundo”, dijo, incluso su casera se siente más como su hermana y se ofrece a cubrir el alquiler de Gray si él pinta su casa.

“Así es como es aquí: la simplicidad en su máxima expresión”, dijo.

A pesar de que vive con alrededor de una quinta parte de sus ganancias anteriores, Gray dijo que su vida está llena. Compró un terreno y planea construir una casa allí este verano e incluso obtuvo un lugar en una galería para una de sus piezas de arte abstracto.

Y si eso no fuera suficiente, Gray dijo que está pensando en postularse para la Cámara de Representantes de Arkansas a continuación. Si gana, tendrá que frecuentar el Capitolio en Little Rock, afortunadamente, a solo tres horas de su amada Eureka.

“¿Por qué querría vivir en otro lugar?”