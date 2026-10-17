Ucrania se queda sin misiles Patriot en medio de la creciente disputa entre Zelensky y Trump

(CNN) – Ucrania agotó sus misiles para el sistema de defensa aérea Patriot, de fabricación estadounidense, lo que deja al país más vulnerable frente a los ataques balísticos de Rusia. Así lo confirmó a CNN este jueves una fuente al tanto de la situación.

Según esa fuente, “casi todos los misiles balísticos del último ataque no fueron interceptados por la falta de misiles”. En esa ofensiva, durante la madrugada del miércoles, los proyectiles rusos impactaron 3 centrales eléctricas en Kyiv y apuntaron contra infraestructura energética en Járkiv. En la capital murieron 4 personas y otras 25 resultaron heridas. La Fuerza Aérea ucraniana informó entonces la intercepción de 4 misiles balísticos, lo que sugiere que utilizó sus últimos Patriot.

Una disputa cada vez más tensa

El escenario coincide con un creciente enfrentamiento público entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. La Casa Blanca cerró un cuestionado acuerdo para importar diésel ruso y aumentó la presión para que Kyiv detenga sus ataques contra la infraestructura petrolera de Rusia. Zelensky afirmó sentirse traicionado por el pacto entre Trump y Vladimir Putin y anunció que Ucrania seguirá atacando refinerías rusas.

En una entrevista con el Financial Times, el mandatario ucraniano sostuvo que solo aceptaría frenar esos ataques si recibe, “como mínimo”, más interceptores Patriot. En paralelo, 2 funcionarios europeos dijeron a CNN que la administración Trump advirtió que podría suspender las compras europeas de armas estadounidenses y el intercambio de inteligencia con Ucrania si Kyiv no detiene esos ataques. Trump insistió después en que Estados Unidos no dejó de compartir inteligencia.

Restricciones a Starshield

Ucrania enfrenta además limitaciones en Starshield, la versión militar de Starlink, de Elon Musk. Según las autoridades ucranianas, una reducción de su velocidad alteró operaciones militares, logística y la intercepción de drones a reacción. El jueves, el servicio se restableció parcialmente.

Musk señaló en X que el gobierno de Estados Unidos posee y controla estos sistemas. Un alto funcionario estadounidense, en tanto, dijo a CNN que el presidente “nunca hizo tal solicitud”. Zelensky denunció que Rusia lanzó más de 850 drones de ataque desde la medianoche, “en un momento en que la velocidad de nuestras capacidades defensivas está siendo restringida artificialmente”.