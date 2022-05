(CNN) – Ucrania ha ofrecido a Rusia liberar a los prisioneros de guerra rusos a cambio de la evacuación de los soldados ucranianos heridos de la planta siderúrgica Azovstal, en la región Mariúpol, que en estos momentos se encuentra sitiada por las fuerzas del gigante euroasiático, según dijo el miércoles la viceprimera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk.

En una publicación de Facebook, Vereshchuk dijo que aún no hay acuerdo y que se están llevando a cabo negociaciones con respecto a la propuesta.

“A partir de ahora, es imposible levantar el bloqueo de Azovstal por medios militares. Los defensores de Azovstal no se rendirán prisioneros. Eso es digno de respeto. Los rusos no se enterarán del rescate. Esta es una realidad, pero viniendo de los rusos, no es sorprendente”, escribió.

La ministra afirmó que el gobierno está trabajando en diferentes opciones para sacar a los soldados ucranianos de Azovstal, pero que ninguna de las opciones es “ideal”. Aún así, sentenció,”no estamos buscando una opción ideal, sino una que funcione”.