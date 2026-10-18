Ucrania desafía a Trump con uno de sus mayores ataques con drones contra Rusia y golpea una terminal petrolera en San Petersburgo

(CNN) – Durante la noche del sábado, Ucrania lanzó uno de sus mayores ataques con drones del año contra Rusia y alcanzó una terminal petrolera clave. La ofensiva desafía la exigencia de Donald Trump de frenar los ataques contra la infraestructura energética rusa. Según el Ministerio de Defensa ruso, sus fuerzas derribaron 1.015 drones ucranianos hasta el domingo.

Uno de los blancos fue la Terminal Petrolera de San Petersburgo, con capacidad para 12,5 millones de toneladas al año. Fire Point, la empresa ucraniana que fabrica los drones, informó un incendio en el recinto. Los ataques también alcanzaron un centro logístico de Ozon y un centro de datos de la red social VKontakte. Las autoridades locales reportaron 1 muerto, 5 heridos y viviendas dañadas.

“Escuché un estruendo, saqué a todos de sus camas, tomé al gato y nos escondimos en el baño”, relató a CNN un vecino de la ciudad.

Un pacto que nadie reconoce

Hace 1 semana, Trump anunció que Rusia y Ucrania acordaron dejar de atacar la infraestructura energética del otro. Sin embargo, ni Kyiv ni Moscú reconocieron ese acuerdo. Ucrania suspendió sus ataques por un breve periodo y luego los retomó. Rusia, en cambio, nunca dejó de bombardear las plantas energéticas y las ciudades ucranianas. Según Zelensky, desde el anuncio, Rusia atacó 76 veces el sector energético de Ucrania.

En entrevista con “Meet the Press”, de NBC News, el mandatario ucraniano advirtió que una alineación de Estados Unidos con Rusia sería un “error histórico”. Además, calificó la exención de sanciones que Trump otorgó a Moscú como “más apoyo a la agresión rusa”. Consultado sobre si Trump es un aliado de Ucrania, respondió: “Espero que sí”.