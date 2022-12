(EFE) – Twitter anunció este domingo que va a comenzar a impedir que sus usuarios publiquen enlaces a otras redes sociales como Facebook, Instagram y Mastodon o que compartan el nombre de usuario que utilizan en esas plataformas competidoras.

“Reconocemos que muchos de nuestros usuarios son activos en otras plataformas de redes sociales. Sin embargo, ya no vamos a permitir la promoción gratuita de ciertas plataformas de redes sociales en Twitter“, explicó en un mensaje la compañía propiedad de Elon Musk.

El movimiento llega después de que en las últimas semanas muchos tuiteros críticos con la gestión de Musk comenzaron a promocionar sus perfiles en otras redes, sobre todo algunas como Mastodon y Post que son una alternativa directa a Twitter.

La medida, sin embargo, tiene un alcance muy amplio y puede desembocar en la suspensión de cualquier usuario que comparta contenidos de ciertas plataformas de la competencia, en concreto Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Post y Nostr.

Según una actualización publicada en su web, Twitter eliminará todo enlace a esas redes sociales o mensajes que compartan el nombre de usuario que los tuiteros usan en ellas y, además, prohibirá el uso de populares agregadores de enlaces como Linktree.

A statement from our co-founder and CEO @AlexZac on today's Twitter policy update https://t.co/OmWnLSs3ua

— Linktree (@Linktree_) December 19, 2022