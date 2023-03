(CNN) – Turquía finalmente aprobó la solicitud de Finlandia para unirse a la OTAN, poniendo fin a meses de retrasos y al mismo tiempo bloqueando a Suecia para que no se una a la alianza militar.

El parlamento turco votó unánimemente a favor de la membresía de Finlandia el jueves, superando el último obstáculo en el proceso de adhesión.

La votación cumple la “promesa” del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de permitir a Finlandia en la alianza de defensa. Turquía fue el último miembro de la OTAN en aprobar la adhesión de Finlandia, aunque Hungría solo lo hizo el lunes.

Finlandia y Suecia se habían comprometido durante décadas con la no alineación con la OTAN como una forma de evitar provocar a Moscú. Sin embargo, eso cambió cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó a sus tropas entrar en Ucrania y obligó a los dos países escandinavos a reevaluar su estatus neutral.

Una abrumadora mayoría de los miembros de la OTAN dieron la bienvenida a sus solicitudes y las aprobaron en cuestión de semanas. Pero dos países, Turquía y Hungría, comenzaron a estancar el proceso.

