Pese a que las cifras del nuevo coronavirus siguen en aumento en Estados Unidos, llegando a los 1.577.147 contagios y ronda los 95 mil muertos, el presidente Donald Trump se negó usar una mascarilla en una visita que realizó a la planta de Ford.

El mandatario, que fue a supervisar el recinto en el que se elaboran respiradores automáticos, fue consultado por qué no usaba medidas de protección, a lo que contestó que era para no darle el gusto a la prensa.

Además de la polémica que abrieron sus palabras, también van en dirección opuesta a lo que recomienda la propia Casa Blanca, donde señalan la importancia de usar estos implementos para prevenir el contagio.

Lee también: Mañalich proyecta que Chile no enfrentará dilema de la última cama “incluso con un volumen muy alto de contagios”

De hecho, en la misma planta Ford, los trabajadores deben portar mascarillas para protegerse ellos y al resto de la pandemia.

“Usé una, tenía puesta una, pero no quería darle a la prensa el placer de verlo, en la parte de atrás me puse una mascarilla“, contestó Trump a una reportera presente, a quien le pasó un elemento protector que tenía en la mano.

Incluso aseveró que “tenía lentes y una mascarilla”, pero que “en esta área no es necesario, todos han sido sometidos a exámenes, de hecho me hicieron la prueba esta mañana y no es necesario“.