El gobierno del presidente Donald Trump notificó al Congreso de EE.UU. que está retirando formalmente al país de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en medio de la pandemia de coronavirus, según informaron múltiples funcionarios a CNN.

El senador Robert Menéndez, el miembro de mayor rango de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, también tuiteó sobre el desarrollo.

“El Congreso recibió notificación de que @POTUS retiró oficialmente a EE.UU. de la @WHO (OMS) en medio de una pandemia. Llamar a la respuesta de Trump al covid caótica e incoherente no le hace justicia. Esto no protegerá las vidas o los intereses de los estadounidenses; deja a los estadounidenses enfermos y a Estados Unidos solo”, escribió Menéndez.

Una fuente informada sobre la carta le dijo a CNN que el documento era muy corto, alrededor de tres oraciones, y confirmó que desencadenará un plazo de retiro de un año, pero advirtió que no pueden confirmar que era la versión final.

Aún así, la carta indica que la administración tiene la intención de avanzar con su plan de retirarse de la OMS después de que los miembros del grupo de trabajo del Partido Republicano sobre China instaron al presidente Donald Trump el mes pasado a reconsiderar su decisión de terminar las relaciones con el organismo internacional, argumentando que Estados Unidos puede hacer más para afectar el cambio como miembro.

Trump inicialmente anunció su intención de retirarse de la OMS en mayo y ha acusado constantemente a la organización de ayudar a China a encubrir los orígenes del virus.

