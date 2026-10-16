Trump niega que Estados Unidos o Elon Musk hayan restringido el uso de Starlink para las tropas ucranianas

(EFE) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este viernes que él o el magnate Elon Musk hayan restringido el servicio de Starlink que utiliza Ucrania para su defensa, unas limitaciones denunciadas por el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski.

“No, nosotros no hicimos eso en absoluto. De hecho, ni siquiera creo que se haya ralentizado el servicio, según tengo entendido. Porque lo acabo de comprobar esta mañana”, declaró Trump a los medios de comunicación cuando se dirigía a un mitin de campaña en Georgia.

Preguntado por la implicación de Musk, Trump añadió: “No sé si hay alguien más, porque no fui yo ni fue Elon, según tengo entendido“.

El presidente estadounidense aseguró que se enteró por las noticias de la suspensión, mientras Zelenski dijo hoy que espera que Starlink restaure sus servicios a Ucrania relacionados con la defensa militar del país.

“Cada día estamos en contacto con nuestro Ministerio de Defensa, y mis socios me han dicho que hay indicios por parte de la Casa Blanca de que van a restablecer esas capacidades. ¿Han restablecido los límites de velocidad anteriores? No, pero ¿se van a restablecer ahora? Sí”, indicó Zelenski en una rueda de prensa en Bruselas, tras participar como invitado en la cumbre de líderes de la Unión Europea (UE).

El mandatario ucraniano destacó que, tras los últimos roces con el presidente de Estados Unidos, ha recibido de la UE “apoyo y nada más que apoyo”.

Sobre las restricciones en la versión de uso militar de Starlink, denominada Starshield, Zelenski aseguró que Ucrania no lo utiliza para atacar ni responder a objetivos rusos en el territorio de Rusia, sino para “interceptar aviones a reacción que atacan a nuestra población civil y nuestras infraestructuras, y que están matando a nuestras familias”.