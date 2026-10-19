Trump insiste en renombrar Nuevo México como “Nueva América” para darle “un gran valor y prestigio”

(EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sugerir este lunes que el estado de Nuevo México “debería cambiar inmediatamente su nombre” para pasar a denominarse ‘Nueva América‘, una modificación que “daría un gran valor y prestigio” al territorio.

“¡No somos México, somos los Estados Unidos de América!“, afirmó Trump en una publicación de su plataforma ‘Truth Social’ en la que también sugirió que los habitantes de Nuevo México “se sentirían aún más orgullosos” al saludar a la “hermosa bandera” estadounidense.

Además, el presidente considera que, con esta medida, “las elecciones fraudulentas”, por las que dice que “es conocido” el estado, “volverían a ser honestas”.

Ya a inicios del pasado septiembre, Trump publicó una fotografía del perímetro del estado con el nuevo nombre, apenas días después de haber firmado una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario, que hace frontera entre EE. UU. y Canadá, por el de lago América.

La imagen, publicada en ‘Truth’ y compartida por la Casa Blanca en la red social ‘X’, mostraba entonces el contorno del estado con la palabra “México” tachada en rojo y reemplazada por “América”.

En el conjunto de su mandato, Trump ha ido impulsando lo que denomina como ‘doctrina Donroe‘, una interpretación personal de la histórica ‘doctrina Monroe’ con la que Estados Unidos justifica su hegemonía sobre el continente americano.

En cuanto a los cambios en la denominación de los ahora golfo de América y lago de América, solo se hicieron efectivos dentro del país en documentos oficiales y en varias aplicaciones de mapas como las de Apple y Google, siempre y cuando el usuario se encuentre dentro del territorio estadounidense.