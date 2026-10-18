Trump entrega su “respaldo total” a Netanyahu de cara a las elecciones en Israel

(EFE) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este domingo su respaldo a Benjamin Netanyahu para que continúe como primer ministro de Israel, de cara a las elecciones programadas para el próximo 27 de octubre.

El pronunciamiento fue realizado a través de Truth Social, donde Trump hizo explícito su apoyo al mandatario israelí. “Por favor, que esta carta represente mi respaldo total a Bibi Netanyahu en su próxima campaña para la reelección como Primer Ministro de Israel”, escribió, señalando además su intención de continuar trabajando conjuntamente.

El mensaje supone una definición respecto de los comicios israelíes después de que Trump evitara anteriormente pronunciarse sobre un eventual respaldo a Netanyahu. A comienzos de octubre había afirmado: “Ya no me involucro en la política (israelí)”, aunque en esa oportunidad también sostuvo que mantenía “una muy buena relación con él”.

En su publicación de este domingo, el mandatario estadounidense centró parte de sus argumentos en la cooperación entre ambos frente a Irán. Trump calificó a Netanyahu como un primer ministro “guerrero” y afirmó que ha sido un socio aún mejor “para la paz en la lucha contra la República Islámica de Irán”.

Al referirse al conflicto que Estados Unidos e Israel mantienen con Teherán, Trump aseguró que Irán ha sido destruido militar y económicamente y advirtió que “a menos que cambien de rumbo rápidamente, pronto terminaremos el trabajo”.

El presidente estadounidense sostuvo además que, con “un líder equivocado” al frente de Israel, Washington tendría que asumir por sí solo las acciones contra Irán. Según afirmó, esa situación se produciría con “cualquiera que no fuera Bibi”, agregando que “no estoy dispuesto a hacerlo”.

Trump también dedicó parte del mensaje a destacar el desempeño de Netanyahu ante las dificultades que ha enfrentado. “Bibi Netanyahu ha sido fuerte, valiente y brillante frente a una tremenda oposición, incluso la proveniente del propio Israel. A pesar de todo, ha resistido y, de hecho, ¡ha prosperado!”, afirmó.

El mandatario agregó que ha observado a Netanyahu enfrentar situaciones ante las cuales “cualquier persona se habría derrumbado”, pero aseguró que el primer ministro israelí “se fortaleció, y conserva esa misma fortaleza hasta el día de hoy”.

Finalmente, Trump reforzó su respaldo al candidato a la reelección y destacó la relación entre ambos gobiernos. “Este es el tipo de socio que Estados Unidos exige de Israel, un país por el que tanto ha hecho. ¡BIBI NETANYAHU NUNCA LOS DEFRAUDARÁ!”, concluyó.