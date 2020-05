El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retuiteó las fotos de los medios estatales norcoreanos en donde muestran a Kim en una ceremonia del corte de cinta para inaugurar una fábrica de fertilizantes.

“Yo, por mi parte, me alegra ver que ha vuelto, y bien!”, sostuvo Trump.

Según señalaron los medios norcoreanos, esta fue la primera aparición pública de Kim en aproximadamente tres semanas, luego de una especulación global por su estado de salud.

CNN ha tratado de comunicarse con la Casa Blanca para obtener información adicional sobre el tweet del presidente y si han autentificado las fotos publicadas por los medios estatales de Corea del Norte.

El pasado domingo, el asesor presidencial surcoreano Moon Chung-in le dijo a CNN que el líder norcoreano está “vivo y sano” a pesar de las especulaciones sobre su salud.

El asesor del presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, dijo que Kim se había estado quedando en el área de Wonsan, en la costa este del país, desde el 13 de abril, y agregó: “Hasta ahora no se han detectado movimientos sospechosos”.

I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020