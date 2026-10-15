Trump cancela la transmisión en vivo de la ejecución por pelotón de fusilamiento del autor del tiroteo en Fort Hood

CNN — El presidente Donald Trump dijo este jueves que la ejecución por pelotón de fusilamiento de Nidal Hasan, autor del tiroteo en Fort Hood, no se transmitirá en vivo, con lo que revierte un anuncio realizado por el Pentágono la semana pasada.

“Creo que transmitir la ejecución para que todos la vieran podría haber sido un poderoso elemento disuasorio, al permitir que el mundo presenciara cómo Estados Unidos trata a terroristas y ESCORIA como Hasan, pero muchas personas muy buenas y bienintencionadas preferirían no verlo morir, ya sea mediante una transmisión en vivo o cualquier otro medio visual”, escribió Trump en Truth Social.

“Morirá, según lo programado, por pelotón de fusilamiento, pero este evento no se transmitirá”, dijo Trump sobre Hasan, quien fue condenado por matar a 13 personas y herir a decenas más en el tiroteo de 2009. Trump añadió que los familiares directos de las víctimas podrán presenciar la ejecución en persona.

CNN informó a principios de esta semana que el presidente y sus asesores estaban debatiendo si cancelar los planes de transmitir la ejecución en vivo, después de que Trump comentara en privado que inicialmente no sabía que Hasan estaba paralizado de la cintura para abajo.

El presidente no sabía que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunciaría la semana pasada que la administración planeaba permitir que el público presenciara la ejecución, según fuentes familiarizadas con las conversaciones, y al principio no sabía qué pensar al respecto. Sin embargo, Trump respaldaba firmemente la decisión de ejecutar a Hasan por pelotón de fusilamiento, dijeron varios funcionarios a CNN, y con frecuencia la ha defendido públicamente.

El plan de transmitir la ejecución en vivo provocó de inmediato críticas de ambos partidos, y tomó por sorpresa a personas de distintas áreas del Pentágono y del Ejército, como informó anteriormente CNN.

La oposición pública a la idea también fue contundente: el 80 % de los adultos estadounidenses, incluido el 64 % de los republicanos, afirmó que la ejecución no debería transmitirse en vivo, según una encuesta de ABC News/The Washington Post/Ipsos publicada este jueves.

Hegseth había recomendado inicialmente que Hasan fuera ejecutado por pelotón de fusilamiento, y Trump aprobó la medida. La ejecución, programada para el 3 de diciembre en Fort Hood, será la primera de un soldado mediante este método llevada a cabo por el Ejército de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial y la primera vez en 65 años que el Ejército ejecuta una pena de muerte contra un miembro de las Fuerzas Armadas.