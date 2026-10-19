Trump arremete contra Zelensky después de que Ucrania desafiara al presidente de EE.UU. con un gran ataque contra Rusia

CNN— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado duramente al líder de Ucrania después de que el país lanzara uno de sus mayores ataques con drones contra Rusia este año, impactando una terminal petrolera clave en desafío a su exigencia de que dejara de atacar la infraestructura energética rusa.

En los últimos días han aumentado las tensiones entre Ucrania y Estados Unidos, lo que ha generado temores en Kyiv de que pueda perder un apoyo esencial mientras se acerca a otro invierno bajo incesantes ataques rusos.

El viernes, Trump recurrió a una exención que deja a Rusia fuera de las amplias sanciones económicas establecidas por el Congreso de EE.UU. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo al programa “Meet the Press” de NBC News que si EE. UU. se alineara con Rusia sería un “error histórico”.

Trump dijo en una publicación en Truth Social el domingo que no quiere hacer nada que aleje a Rusia de las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Añadió que considera que “se están logrando grandes avances”.

Al mismo tiempo, arremetió contra Zelensky y dijo que “no quiere poner fin a esta guerra y probablemente nunca lo quiso”.

“Estoy negociando la paz en la guerra entre Rusia y Ucrania y no quiero hacer nada que, por imprudencia, aleje a Rusia de la mesa de negociaciones”, escribió Trump.

Pese a ello, el mandatario ucraniano dijo que el domingo habló con el enviado de EE.UU., Steve Witkoff, y con Jared Kushner, yerno de Trump, como parte de una “comunicación ininterrumpida” para avanzar hacia el objetivo de la paz.

“Estamos haciendo todo lo que está de nuestra parte para que esto suceda y para garantizar que la posición de Estados Unidos sea firme y ayude a acercar la paz”, publicó Zelensky en X.

Mientras tanto, la noticia de una posible reunión trilateral entre Trump, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder chino Xi Jinping para poner fin a la guerra de Rusia con Ucrania corre el riesgo de intensificar aún más las tensiones.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, declaró el lunes que cualquier reunión futura entre los tres líderes “alentaría a Putin a continuar esta guerra”, después de que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, mencionara la posibilidad de conversaciones.

Rubio, que se encuentra de visita en Uzbekistán, fue consultado sobre un artículo del Wall Street Journal que indicaba que Putin había sugerido la posibilidad de una cumbre en una conversación telefónica con Trump a principios de este mes. Respondió: “Bueno, no lo sé. Creo que se ha hablado de una reunión, pero no sé si se ha concretado algo”.

El Kremlin declaró este lunes que, “dado que los tres jefes de Estado podrían participar en la cumbre de China, el tema de una reunión hipotética de este tipo sí se mencionó”.

“Sin embargo, nadie ha presentado ni discutido propuestas ni acuerdos concretos, ni sobre la reunión en sí ni sobre su posible agenda y contenido”, declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China afirmó: “No tengo información que compartir por el momento”.

Ucrania apunta a los yacimientos petrolíferos

Ucrania mantiene sus ataques de largo alcance contra Rusia. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que derribó 1.015 drones ucranianos durante la noche y la madrugada del domingo en varias zonas del país.

Uno de los objetivos fue la Terminal Petrolera de San Petersburgo, según las autoridades rusas. La terminal puede gestionar hasta 12,5 millones de toneladas al año. La empresa ucraniana Fire Point, que fabrica los drones utilizados en el ataque, afirmó que se produjo un incendio en las instalaciones de la terminal tras el impacto.

También fue atacado un centro logístico en San Petersburgo, según Ozon, una empresa rusa de distribución, así como un centro de datos de la plataforma rusa de redes sociales VKontakte.

Una persona murió y cinco resultaron heridas en los ataques, que también causaron daños en viviendas, según las autoridades locales.

“Derribaron uno justo encima de nosotros: hubo un destello y nos sacudió con bastante fuerza”, dijo a CNN un residente de San Petersburgo de 41 años.

“Escuché un estruendo, saqué a todos de sus camas, agarré al gato y nos escondimos en el baño”, contó otra persona.

Una disputa cada vez más profunda

Los ataques de Ucrania se producen en medio del deterioro de la relación de Zelensky con Trump, quien la semana pasada calificó de “vergüenza” los ataques de Kyiv contra refinerías de petróleo rusas.

Hace una semana, Trump afirmó que Rusia y Ucrania habían acordado dejar de atacar la infraestructura energética del otro, mientras la Casa Blanca intenta aliviar la presión sobre los precios del petróleo y el diésel antes de unas cruciales elecciones intermedias.

Ni Kyiv ni Moscú reconocieron tal acuerdo. Ucrania suspendió brevemente esos ataques, pero desde entonces los reanudó, mientras que Rusia nunca dejó de bombardear las plantas energéticas y las ciudades ucranianas.

Once personas murieron y casi 50 resultaron heridas en toda Ucrania por ataques rusos con misiles y drones durante las 24 horas previas a la mañana del domingo, según las autoridades ucranianas, incluido lo que calificaron como un ataque masivo contra instalaciones energéticas en la región de Odesa.

“Desde que el presidente estadounidense anunció el alto el fuego energético hace una semana, Rusia ha atacado deliberadamente los sectores energético, petrolero y gasífero de Ucrania 76 veces”, escribió Zelensky el domingo en X.

Trump suspendió las sanciones a las importaciones de diésel ruso y el viernes invocó una exención que libra a Rusia de amplias sanciones económicas ordenadas por el Congreso de EE.UU., lo que generó críticas incluso entre los republicanos.

En una entrevista el domingo con el programa “Meet the Press”, Zelensky dijo que la exención fortalecía la guerra de Putin contra Ucrania mientras Moscú fracasaba en el campo de batalla. Afirmó que suponía “más apoyo a la agresión rusa”.

Zelensky también reiteró que el acceso de las fuerzas armadas ucranianas al sistema Starlink para guiar sus drones de corto alcance y los utilizados en el campo de batalla seguía restringido.

“Fue un mensaje del Gobierno estadounidense” para limitar la velocidad a la que podían volar los drones ucranianos, dijo Zelensky.

La administración de Trump ha negado haber ordenado que se restringiera el servicio.

Zelensky dijo que la parte estadounidense había bloqueado durante tres días el intercambio de inteligencia en medio de ataques con misiles balísticos, pero que desde entonces se había restablecido. Las redes satelitales estadounidenses han sido fundamentales para proporcionar a las fuerzas armadas ucranianas alertas sobre misiles que se aproximan.

Una fuente ucraniana dijo a CNN que no hubo una alerta temprana antes de un ataque con misiles balísticos contra Kyiv el domingo. Esta es la tercera vez en una semana que no se emite una alerta temprana.

También se le preguntó a Zelensky sobre los comentarios de Trump de que era más difícil tratar con él que con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y respondió que era “mejor tener socios que sean muy abiertos y claros que tener a aquellos que son asesinos, incluso con una sonrisa en el rostro”.

Zelensky dijo que quería confiar en Trump y esperaba que cambiara su actitud hacia Putin.

Al preguntarle si Trump era un aliado de Ucrania, Zelensky dijo: “Eso espero”.