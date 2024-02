El Tren de Aragua, banda criminal de origen venezolano, ha extendido su influencia más allá de las fronteras de América Latina, evidenciando su presencia en Estados Unidos, en particular en la ciudad Nueva York, en donde se han registrado una serie de robos de teléfonos móviles y fraudes presuntamente atribuidos a integrantes de la asociación delictual.

La policía de Nueva York informó que los miembros del Tren de Aragua en Estados Unidos se dedican principalmente al robo de teléfonos móviles. Mientras que el jefe de detectives de la policía, Joseph Kenny, reveló que varios de estos ladrones han sido arrestados, la mayoría de ellos viviendo en albergues para migrantes.

Autoridades dieron a conocer que los miembros de esta organización tienden a desplazarse en motocicletas, abalanzarse sobre los peatones en las aceras, sustraer los dispositivos electrónicos y darse a la fuga a gran velocidad.

Este modus operandi, común en América Latina, ha sido difundido y alertado por la policía mediante un video que muestra el violento robo a una mujer de 62 años en Brooklyn.

Después de los ilícitos, los dispositivos son presuntamente enviados a Colombia para ser borrados, reprogramados y vendidos, mientras que las cuentas bancarias de las víctimas son vaciadas mediante transacciones fraudulentas, según consignó The New York Post.

La conexión entre el aumento de asaltos en la ciudad y la pandilla venezolana ha sido confirmada recientemente, aunque desde finales de enero, Brittin Boyd, agente del FBI en El Paso, había confirmado la presencia del “Tren de Aragua” en Estados Unidos, según una entrevista realizada por CNN.

🚨FBI WARNS: MS-13 TEAMS UP WITH IMMIGRANT GANG TO STEAL CELL PHONES IN NYC

Venezuelan gang Tren de Aragua is recruiting immigrants in New York to form cellphone robbery gangs and partnering with MS-13.

FBI: “While these gangs wouldn’t normally mix, it’s always going to be a… pic.twitter.com/ix5IIbeFmj

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 15, 2024