(CNN) –Treat Williams, un actor veterano que protagonizó los dramas televisivos Blue Blood y Everwood, murió el lunes por la noche como resultado de un accidente de motocicleta en Vermont, dijo a CNN su antiguo agente, Barry McPherson.

Tenía 71 años.

Si bien las autoridades locales aún no han nombrado a Williams, Jacob Gribble, jefe de bomberos de Dorset, Vermont, le dijo a People que el accidente ocurrió el lunes alrededor de las 5 p.m. EST en la Ruta 30 por Long Trail Auto cerca de Dorset. Los investigadores, según Gribble, creen que el conductor de un vehículo estaba girando y no vio la motocicleta conducida por Williams cuando ocurrió el accidente. CNN se ha comunicado con Gribble para hacer comentarios. Una persona fue trasladada en avión a un centro médico regional y otra en ambulancia terrestre, según una publicación en Facebook de los bomberos de Manchester, VT.

Nacido como Richard Treat Williams en Rowayton, Connecticut, estudió teatro en la universidad y se mudó a Nueva York poco después de graduarse. Allí, consiguió el papel de suplente de John Travola en “Grease” y luego lo reemplazó como Danny Zuko.

La versátil carrera de Williams en la pantalla incluyó un papel temprano en la adaptación del director Milos Forman del musical Hair en 1979, seguido de un vehículo protagónico con otro director de la lista A, Sidney Lumet, en el descarnado drama criminal encubierto Prince of the City dos años después.

Si bien Williams parecía destinado al gran estrellato, sus siguientes películas no igualaron esa promesa inicial, aunque continuó trabajando de manera constante, incluso en una nueva versión de la película para televisión A Streetcar Named Desire y otras películas para televisión en las que interpretó al boxeador Jack. Dempsey y el jefe del FBI, J. Edgar Hoover.

En los años 90, el actor hizo la transición a diferentes tipos de papeles, interpretando al villano en la adaptación del cómic pulp The Phantom y al súper agente Michael Ovitz en la película de HBO basada en el libro The Late Shift, sobre The Tonight Show batalla de sucesión entre Jay Leno y David Letterman. Obtuvo una nominación al Primetime Emmy por ese papel.

Más adelante en esa década, Williams disfrutó del estatus de estrella de acción líder en la película de serie B de 1998 Deep Rising, sobre un monstruo marino asesino, protagonizada junto a Famke Janssen, Wes Studi y Djimon Hounsou.

Posteriormente, Williams encontró un nuevo éxito en la televisión, protagonizando la serie de CW Everwood durante cuatro temporadas y una temporada más reciente en Chicago Fire. También formó parte del elenco central de Chesapeake Shores, apareciendo en 53 episodios entre 2016 y 2022. El año pasado también coprotagonizó la miniserie de HBO We Own This City, la crónica de corrupción y política interna del productor David Simon. en el departamento de policía de Baltimore.

Al difunto actor le sobreviven su esposa Pam Van Sant y sus dos hijos.

“Estoy devastado”, dijo McPherson a People of Williams el lunes. “Era el tipo más agradable. Era tan talentoso”.

“Era el actor de un actor. Los cineastas lo amaban. Ha sido el corazón de Hollywood desde finales de la década de 1970”, agregó.

En 2020, Williams filmó un video de Lecciones de actuación para Netflix, en el que dijo: “Lo único que les diría a los actores más jóvenes es que se preocupen por lo que están haciendo, no por cómo lo están haciendo”.

“Si estás muy concentrado en lo que tienes que decir, o en lo que intentas decirle a la otra persona, o en lo que compartes con la audiencia, te sentirás mucho más cómodo y creo que , veraz.”