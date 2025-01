Tras orden de Trump: Google Maps cambiará el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América

(EFE).— La compañía Google, que incluye uno de los motores de búsqueda de internet más importantes del mundo, ha decidido usar el nombre de Golfo de América en sustitución de Golfo de México, siguiendo las órdenes emitidas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Según explicó este martes la multinacional en la red social X, Google ha decidido actualizar el nombre del Golfo en sus mapas para Estados Unidos, dado que este es el actual nombre oficial del Golfo para el país.

“Hemos recibido algunas preguntas sobre los nombres en Google Maps. Tenemos una práctica de larga data a la hora de aplicar cambios de nombre cuando se han actualizado en fuentes gubernamentales oficiales”, explica Google en su mensaje.

Así, la compañía anuncia que siguiendo esas fuentes oficiales, se producirá una actualización de lo que denominada Sistema de información de nombres geográficos (GNIS) en Estados Unidos.

Y ello afectará al Monte McKinley, ubicado en Alaska, antes denominado Monte Denalim, y al Golfo de América, conocido en todo el mundo desde hace siglos como Golfo de México.

No obstante, la tecnológica estadounidense advierte de que los cambios solo afectarán a los usuarios que accedan a los mapas en Estados Unidos, ya que en el resto del mundo se mantendrán las dos denominaciones.

Por ello recuerda que “cuando los nombres oficiales varían entre países, los usuarios de ‘Maps’ ven el nombre oficial local. En el resto del mundo, todos ven ambos nombres. Esto también se aplica en este caso”.

Trump, entre sus primeras iniciativas tras asumir el cargo el pasado 20 de enero, decidió cambiar el nombre al Golfo de México para llamarlo ‘Golfo de América’, y eliminar la denominación indígena que Barack Obama otorgó al monte más alto del país, Denali, en Alaska.

Lo hizo para devolver a esa montaña su nombre anterior, que hacía honor al presidente William McKinley (1897-1901), al que Trump admira por su uso de los aranceles como herramienta política y su historial colonialista.

For geographic features in the U.S., this is when Geographic Names Information System (GNIS) is updated. https://t.co/3NYvU7Bxjq

— News from Google (@NewsFromGoogle) January 27, 2025