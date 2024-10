Un muerto y 9 heridos en tiroteo tras desfile de bienvenida en universidad de Tennessee

(CNN) – Un hombre murió y otras nueve personas resultaron heridas en un tiroteo este sábado cerca de la Universidad Estatal de Tennessee (Estados Unidos) mientras la escuela de Nashville celebraba su regreso a casa, y los investigadores creen que al menos uno de los heridos participó en el hecho, dijeron las autoridades.

Al menos tres de los heridos eran menores de edad que tenían heridas no críticas, dijo la Policía de Nashville en X. El tiroteo ocurrió alrededor de las 5 p. m. en una calle donde se había llevado a cabo el desfile de bienvenida de TSU esa mañana, dijeron la Policía de Nashville y los bomberos en una conferencia de prensa este sábado por la noche.

A total of 10 gunshot wound victims are now at area hospitals. 5 were transported by NFD. 5 arrived by private vehicles. A 24-year-old man is deceased. 3 non-critical juv victims are at Vandy Peds. At least 1 of the injured is suspected to have been involved in the gunfire.

