(CNN) – Al menos cinco personas murieron en el tiroteo este lunes en Louisville, Kentucky (Estados Unidos), dijo la Policía en un informe desde el lugar de los hechos, mientras que otras seis fueron transportadas al hospital de la Universidad de Louisville, incluido un agente con “varias heridas”.

El estado de los heridos transportados al hospital se desconoce en este momento.

Un agente de policía que se encuentra en la escena confirmó que el atacante está muerto y se desconocen las circunstancias de su muerte. No hay peligro activo en este momento, dijeron.

Un hombre que habló con la cadena local WLKY dijo que recibió una llamada de su esposa que le informó que había un atacante activo y que estaba encerrada en una bóveda en Old National Bank.

El hombre, Caleb Goodlett, llamó al 911, pero los agentes ya estaban al tanto.

Goodlett describió la llamada como “traumática” y dijo que ocurrió a las 8:30 horas. Su esposa lo llamó desde un teléfono dentro de la bóveda del banco, donde se refugiaba.

El hombre dijo que su esposa “está bien”.

Más temprano la Policía de Lousville informó que respondió a “un atacante activo” en East Main Street, añadiendo “hay múltiples heridos”.

“Estamos confirmando informes de un agresor activo en el bloque 300 de East Main. Por favor permanezcan fuera del área. Hay varios heridos”, dijo la Policía de Lousiville en su cuenta de Twitter.

Hubo un intercambio de disparos entre el atacante y la policía durante el incidente.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo más temprano en Twitter que se dirigía al lugar del tiroteo.

LMPD has confirmed a shooting situation in downtown Louisville with multiple casualties. I am headed there now. Please pray for all of the families impacted and for the city of Louisville. ^AB

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) April 10, 2023