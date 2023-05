(CNN/CNN Chile) — Una persona murió y otras cuatro resultaron heridas, informó este miércoles el Departamento de Policía de Atlanta (APD, por sus siglas en inglés) tras un tiroteo registrado en un centro de médico en Atlanta, Estados Unidos.

Por ahora, las autoridades continúan la búsqueda de un hombre armado que, según dijeron, disparó a varias personas que estaban siendo tratadas en el Hospital Northside en Midtown, Estados Unidos.

Tres de los heridos se encuentran en estado crítico, según el director médico de Grady Health System, el Dr. Robert Jansen. Mientras que el otro paciente todavía está en el departamento de emergencias, indicó.

Los cirujanos de traumatismos múltiples y el personal estaban listos para tratar a los pacientes después del incidente, precisó Jansen a los periodistas en una conferencia de prensa.

“Estábamos anticipando hasta 12 pacientes”, advirtió. “Afortunadamente, solo recibimos cuatro, pero estábamos completamente preparados para ello”.

La Policía emitió un aviso de “alerta” en busca del sospechoso, y dijo a CNN que el sospechoso está identificado como Deion Patterson, de 24 años y sigue prófugo.

El hombre tiene antecedentes militares y fue en compañía de su madre a una cita médica, durante el trayecto al edificio médico se enfureció y disparo a al menos cinco personas.

Según la fuente, la madre del hombre está ayudando a la Policía.

El APD publicó imágenes que mostraban al presunto autor de los disparos vestido con una sudadera con capucha, diciendo que se creía que era el atacante activo de acuerdo con la investigación preliminar.

BOLO – Suspect is still at large. pic.twitter.com/M8GkXa8dmM

“Se pide a cualquier persona con alguna información sobre el paradero de esta persona que llame al 911”, dijo la Policía. “Se cree que el sospechoso está armado y es peligroso y no se le debe acercar”.

Personas cercanas al incidente reportaron a través de sus redes sociales lo que estaba ocurriendo. Annie Eaveson, que vive en los apartamentos de Atlantic House cerca de la escena del tiroteo, le dijo a CNN que su edificio fue cerrado.

“En el intercomunicador del apartamento nos dijeron que nos quedáramos en nuestros apartamentos”, señaló Eaveson.

Currently at work in lockdown here inside Northside and there’s an active shooter. Please be safe 🙏🏾 pic.twitter.com/FoVxNSeYme

— BeyNika (@NikaAngel03) May 3, 2023