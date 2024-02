Durante esta tarde, en medio del desfile de los Chiefs por la victoria del Super Bowl en Kansas City, Estados Unidos, un tiroteo terminó hiriendo hasta 10 víctimas, según informó CNN.

Según las autoridades del Departamento de Bomberos de Kansas City, el tiroteo comenzó en Union Station, mientras miles de fanáticos de los Kansas City Chiefs celebraban con los campeones.

La jefa de policía de Kansas City, Stacey Graves, confirmó que al menos una persona murió en un tiroteo.

Graves dijo que cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, detuvieron a dos personas e inmediatamente comenzaron a ayudar a los heridos.

Las autoridades no saben exactamente cuántas personas resultaron heridas, pero “podrían ser entre 10 y 15”, dijo Graves. También dijo que aún no tenía más información sobre la condición de las víctimas.

Dijo que no cree que ninguna de las víctimas fueran niños.

Chaos has broken out at the end of the Chiefs Super Bowl parade. Police and military personnel just took off inside of Union Station pic.twitter.com/mqNeodS9r5

— Jacob Meikel (@NPNOWMeikel) February 14, 2024