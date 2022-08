(CNN) – Tres personas recibieron disparos en Midtown Atlanta (Estados Unidos), según un comunicado del Departamento de Policía de Atlanta (APD, por sus siglas en inglés).

“La información preliminar indica que tres personas recibieron disparos“, informó la entidad, y añadió que la escena está activa.

“El atacante no está bajo custodia y tenemos varios agentes en el área buscando al sospechoso“, indicó.

La autoridad solicitó a los residentes que se mantengan alejados de las calles del área, específicamente entre 12th St y Peachtree St NE y 15th St y W. Peachtree St NW.

Esta zona está a poco más de 4 kilómetros del CNN Center en Atlanta.

— Atlanta Police Department (@Atlanta_Police) August 22, 2022