Juan José Milei, tío del presidente argentino Javier Milei, ha compartido su angustiosa situación en una entrevista con Todo Noticia. Según sus declaraciones, se enfrenta a la posibilidad inminente de quedar en la calle. La crisis surge a raíz de una compleja situación legal que involucra a un abogado y una presunta estafa.

El tío del presidente argentino, quien también es conocido como “Chicho”, se remonta a cuatro años atrás cuando contrató los servicios de un abogado para iniciar un juicio contra la empresa de seguridad para la que trabajaba. Sin embargo, lo que comenzó como un proceso legal se convirtió en un desafío devastador.

El abogado en cuestión, a quien un amigo le había recomendado, presuntamente lo habría estafado. Según relata Juan José, después de depositar la escritura de su hogar como garantía para un préstamo otorgado por dicho abogado, la situación se complicó aún más. A medida que avanzaba el proceso judicial, el abogado continuó solicitando más dinero, llevandolo a una situación límite.

“Hace cinco días me llegó una nueva carta de desalojo. La Cámara ahora tiene que decidir y voy a ver qué pasa. Contraté abogados y me dijeron que él abogado tiene todo a su favor”, expresó.

Recurrir a la ayuda del Gobierno

Ante esta crisis, Juan José Milei, quien trabaja de repartidor, ha recurrido a la esperanza de recibir ayuda de las altas esferas del Gobierno, específicamente de su sobrino, el presidente Javier Milei, o en su defecto, de su sobrina Karina Milei, quien ocupa el cargo de secretaria de la Presidencia.

“Ojalá que Javier me pueda ayudar, en lo demás me puedo arreglar. Tengo claro que laburando lo pago todo y estoy bien. El tema es que me puedo quedar en la calle. Me gustaría que él o Karina me llamen si leen la nota“, comentó.