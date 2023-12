El renombrado actor Timothée Chalamet ha sido elegido como el hombre más guapo de 2023, de acuerdo al popular sitio TC Candler.

El reconocimiento es el resultado de una votación al público que se realizó por varios meses. En ella había cerca de 800 nominados, y el resultado arrojó una lista con los 100 hombres más bellos del mundo en 2023.

El primer lugar estuvo peleado entre Chalamet y Henry Cavill, quien ya había ocupado el segundo puesto el año pasado. Sin embargo, en esta oportunidad el actor de “Call Me By Your Name”, “Dune”, “Little Women” y la recién estrenada “Wonka” resultó vencedor.

El top 5 de hombres más guapos estuvo conformado por el actor Lucien Laviscoint en el puesto 5; el bailarín y cantante Ni-ki ocupó el lugar 4; Keung To, también cantante y bailarín, quedó en la posición número 3; mientras que el actor Henry Cavill quedó en el segundo lugar y Timothée Chalamet en el primero.

Entre quienes ingresaron por primera vez a la lista, se encuentra el actor chileno Pedro Pascal, quien ocupó el puesto número 11.

