El marinero australiano que paso meses a la deriva en el Océano Pacífico junto a su querida perrita “Bella” contó su impresionante historia de supervivencia. Timothy Lyndsay Shaddock, de 54 años, y su compañera canina sobrevivieron alimentándose de pescado crudo y bebiendo agua de lluvia.

“Me encuentro bien. Me siento mucho mejor de lo que estaba, se los aseguro (…). Estoy muy agradecido al capitán y a la compañía pesquera que me salvaron la vida. Estoy vivo y realmente no pensé que lo lograría“, contó Shaddock en una conferencia de prensa en México.